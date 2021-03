Résultats des élections communales – Les partis avancent d’un minuscule pas dans les Municipalités Le nombre d’élus qui arborent une étiquette politique stagne par rapport aux élections de 2016. Le changement le plus impressionnant, c’est la gauche qui prend la majorité absolue dans les villes. Mathieu Signorell

On observe que les partis continuent de ne représenter qu’une petite partie des quelque 1570 membres des Municipalités. Florian Cella/24Heures

Les résultats du 2e tour de dimanche le confirment. Alors que les partis politiques espéraient grignoter des places aux ententes et aux listes apolitiques, leur poids stagne finalement. Concrètement, 231 élus arborant une étiquette politique ont gagné un mandat (voir infographie), contre 226 aux élections de 2016.

Un chiffre qui pourrait évoluer d’ici à la fin de l’année, lorsque Blonay et Saint-Légier auront fusionné et élu leur nouvelle Municipalité. Quoi qu’il en soit, on observe que les partis continuent de ne représenter qu’une petite partie des quelque 1570 membres des Municipalités.