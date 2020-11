Gel de l’annuité – Les partis gouvernementaux trouvent un compromis sur le budget Genève devrait avoir un budget en 2021. PS, PLR, Verts, PDC et MCG ont négocié un accord avec le Conseil d’État pour y parvenir. Eric Budry

Le Grand Conseil débattra du budget 2021 lors de sa session des 3 et 4 décembre au lieu des 17 et 18 décembre prévus initialement en raison de travaux au Centre international de conférences de Genève (CICG). Laurent Guiraud

La Commission des finances du Grand Conseil, qui devrait boucler ses travaux sur le projet de budget 2021 du Conseil d’État mercredi, va très certainement émettre un avis positif. Et cela, très largement. Les cinq partis gouvernementaux ont en effet trouvé un compromis. En résumé, le PLR et le PDC acceptent la création des 353 nouveaux postes demandés (dont 62 postes auxiliaires visant au maintien de la cellule de suivi Covid-19), alors que le PS, les Verts et le MCG renoncent à contester le gel de l’annuité des fonctionnaires en 2021 que propose le gouvernement.