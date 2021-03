Il y a dix ans, 61% des Vaudois disaient oui pour obliger les communes de plus de 3000 habitants à utiliser un système électoral proportionnel. En gros: les obliger à ouvrir la porte aux partis politiques. Deux législatures communales plus tard, on voit que les partis sont bien présents dans ces communes et qu’ils y sont majoritaires face aux organisations sans étiquettes politiques. Mais les résultats des deux dimanches électoraux (7 et 28 mars) montrent que ces mêmes partis peinent à augmenter leur emprise dans ces 63 villes et villages.

Que peut-on dire? Notamment que les électeurs sont bien obligés de voter pour des partis en place pour gérer le pays ou le canton, mais qu’ils préfèrent parfois (quand ils en ont le choix) des candidats «sans partis» quand il s’agit d’administrer leur commune.

En fait, la nouvelle composition d’un certain nombre de Municipalités montre que les électeurs qui disaient oui à l’idée d’ouvrir la porte aux partis en 2011 leur disent finalement non au moment de savoir qui accédera à la salle de la Municipalité.

Ainsi les électeurs de Belmont-sur-Lausanne ont désigné cinq «Cancoires indépendants» pour les cinq sièges de la «Muni», alors que 50% d’entre eux avaient voté pour un changement de mode électoral en 2011. À Gland, 67% des électeurs disaient oui aux partis, mais cinq des sept élus à la Municipalité sont issus des Gens de Gland. À Préverenges, où 52% votaient pour un changement en 2011, aucun candidat (et donc aucun élu) n’a osé s’afficher sur une liste partisane.

L’électeur a le droit de faire fluctuer son vote, surtout en dix ans. Ce qu’il faut en retenir, surtout, c’est que les partis auxquels les électeurs disaient oui en 2011 n’ont pas toujours convaincu les mêmes électeurs de voter franchement pour eux. Sur cette base, charge désormais aux partis de convaincre que, s’ils sont incontournables aux niveaux fédéral et cantonal, leur présence dans une commune est utile. Ils ont cinq ans pour y parvenir.

