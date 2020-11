Frédéric Borloz ne se représente pas – Les partis politiques aiglons réagissent au départ du syndic Frédéric Borloz ne briguera pas un quatrième mandat de syndic au printemps prochain. Des élus aiglons de tous bords dressent son bilan. Christophe Boillat

Frédéric Borloz quitte la vie politique aiglonne après vingt-cinq ans passés à la Municipalité. Vanessa Cardoso

«Je respecte sa décision et je salue sa volonté de ne pas faire la législature de trop. Néanmoins, je regrette son départ et le fait de ne plus travailler avec lui pour l’avenir des Aiglons. Frédéric Borloz a été un vrai moteur pour notre ville qu’il a développée de manière raisonnable et raisonnée avec ses collègues municipaux. Il a fait entrer notre commune de plain-pied dans le XXIe siècle tout en la replaçant au centre du district et du Chablais», déclare Cyril Zoller, conseiller communal AlternativeS qui réagit à la décision du syndic de ne pas se présenter aux prochaines élections communales de 2021.