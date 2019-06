Les partis politiques gardent la mainmise sur la Cour des comptes

Deux libéraux-radicaux et une socialiste, au lieu d'une Verte. C'est le nouveau visage de la Cour des comptes. Alors même que cette instance est pensée pour être apolitique, le Grand Conseil a choisi ce matin d'y élire trois politiciens, dont deux députés.

Le mieux élu, avec 82 voix, est le député PLR Guy-Philippe Bolay. Conseillère communale PLR à Pully et déléguée à l'économie de la Ville d'Yverdon, Nathalie Jaquerod a aussi été élue au premier tour, avec 78 votes. La députée socialiste Valérie Schwaar a dû attendre le deuxième tour et a été désignée par 89 voix (68 au premier tour).

Leur élection s'est déroulée dans un certain malaise, après un débat à huis clos. La commission de présentation avait bel et bien conseillé au Grand Conseil de choisir ces trois magistrats. Mais les experts, qui apportent leur aide à la commission, avaient écarté les candidatures de Guy-Philippe Bolay et Valérie Schwaar, estimant qu'ils n'avaient pas les compétences professionnelles pour un tel poste.

Les experts soutenaient Nathalie Jaquerod et Philippe Zahnd, chef d'audit à la Cour des comptes. Celui-ci n'a obtenu que 17 voix au premier tour et 11 au second.

Le salaire des magistrats de la Cour des comptes est de 200'000 francs par an. (24 heures)