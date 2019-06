Les partis politiques sont appelés à un strip-tease financier

Obstacles aux «menées» villageoises

Parmi les nombreux points qu’aborde le dépoussiérage de la loi, il en est un qui intéressera beaucoup les villages «à Conseil général» - c’est-à-dire la plupart de ceux qui ont moins de 1000 habitants. Le Conseil d’État propose d’assujettir ces organes délibérants à deux nouvelles règles: primo, il ne sera plus possible de s’y faire assermenter le soir même d’une séance. Le citoyen désireux d’en faire partie (rappelons qu’il n’y a pas d’élection pour constituer ces assemblées, et pas de référendum possible contre leurs décisions) devra en effet s’annoncer auprès du bureau du Conseil au moins douze semaines à l’avance. Deuzio, un conseiller général qui loupe deux séances consécutives «sans juste motif» pourra s’en faire éjecter par un vote du plénum. Il se prendra alors à la majorité des deux tiers de l’assemblée.



Pourquoi instaurer un tel régime? Pour faire obstacle aux «menées», comme on les appelle. Soit l’irruption d’une poignée d’habitants intéressés par l’issue d’un vote, qui prêtent serment au début de la séance dans le seul but de faire pencher la balance. Souvent, ceux-ci ne reviennent pas aux dates suivantes; l’ordre du jour ne les captive plus. Procédé tout à fait légal, en l’état. Et pas si rare.



Un cas très médiatisé est survenu l’an dernier à La Praz, lors du vote sur le projet de parc éolien du Mollendruz. Dix citoyens qui n’avaient jamais mis les pieds au Conseil ont permis au «non» d’obtenir la majorité. Pour sauver dix ans de travail et d’études portés principalement par le promoteur EWZ et la ville d’Yverdon, la Municipalité de La Praz a remis ce préavis à l’ordre du jour d’une nouvelle séance, au prix d’une certaine contorsion démocratique. Les deux camps ont cette fois battu le rappel de leurs troupes, et le «oui» l’a emporté. L’affaire avait inspiré le député socialiste Nicolas Rochat Fernandez, qui avait demandé au Conseil d’État de chercher des solutions pour empêcher les menées.