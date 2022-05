Le 14 mai, «24 heures» a publié une «Carte Blanche» sur le thème: l’élection de Valérie Dittli au Conseil d’État repose sur un malentendu, sans spécifier duquel s’agit. Car l’élue n’a pas caché l’appartenance à son parti, Le Centre, ni son origine alémanique, ni son âge, ni sa profession. Loin de lui nuire, son profil a convaincu les Vaudois. Ceux qui ont voté Dittli l’ont fait en connaissance de cause, en privilégiant la jeunesse et la nouveauté. Il n’y a donc pas eu de malentendu. L’article en convient finalement en admettant: «l’élection de Valérie Dittli au Conseil d’État est légitime et incontestable». Dont acte.

On devrait tout de même ajouter que son parti n’est pas pour rien dans cette affaire. Depuis la fusion du PDC et du PBD dans Le Centre, il existe une nouvelle option. L’électeur n’est plus obligé de favoriser droite ou gauche, alors qu’il est peut-être allergique à l’une et à l’autre. La composition du nouveau Conseil d’État vaudois en est l’illustration: trois à gauche, trois à droite, une au centre. On ne peut imaginer meilleur équilibre.

«Gouverner au centre est non seulement un idéal, mais une tradition.»

Que signifie un parti qui se veut au centre? Se définit-il à mi-chemin de la gauche et de la droite? Ou bien dans un espace autonome, mais lequel? La gauche rassemble des citoyens subissant l’inégalité dans la distribution des revenus. Ils attendent de l’État qu’il corrige cette disparité par des subventions. La redistribution des revenus les intéresse parce qu’ils ne paient pas ou peu d’impôts. Par opposition, la droite rassemble les citoyens bénéficiaires de réussites professionnelles, qui paient le plus d’impôts et qui estiment que la dépense publique est trop dispendieuse.

Entre les deux existe une classe moyenne qui paie ses impôts et ne bénéficie pas de subventions. S’il n’existe pas un parti politique centriste, leur force électorale se disperse entre la droite et la gauche.

La plupart des pays démocratiques se gouvernent selon l’alternance. Chaque aile à son tour dispose du pouvoir et s’efforce de démontrer que sa doctrine est la meilleure. Après quelques années, il devient évident que la réalité est plus complexe que cette idéologie et on change d’aile et d’idéologie. Mais on ne considère toujours pas la réalité dans toute sa complexité.

Concordance à tous les niveaux

La Suisse évite cette alternance en pratiquant continuellement la concordance à chaque niveau de l’exécutif. Car, entre le plus et le moins d’États, il existe une juste mesure. Elle se définit par consensus. Pour gouverner, il faut ajuster une tension permanente entre l’État et le marché.

Gouverner au centre y est non seulement un idéal, mais une tradition. Encore faut-il dégager des solutions adéquates et originales par une observation de la réalité telle qu’elle est, et non telle qu’on la souhaite. Telle est la vocation d’un parti centriste: regarder courageusement la réalité en face, aussi fâcheuse qu’elle puisse être. Une seule ministre au centre devient l’arbitre de la décision. Durant la prochaine législature, on sera mieux centré.

Jacques Neirynck
Ancien conseiller national PDC

