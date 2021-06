«Mariage pour tous» – Les partisans lancent leur campagne avec des actions dans 23 communes Plusieurs événements, des discours et de la musique sont prévus ce week-end dans toutes les régions de Suisse afin de soutenir l’accès aux mêmes droits pour les couples homosexuels.

La loi a pour objectif d’éliminer plusieurs inégalités entre couples gays et hétérosexuels en matière de don de sperme, d’adoption et de naturalisation facilitée. (Photo d’archives) KEYSTONE/Anthony Anex

La campagne en faveur du «Mariage pour tous» démarre sur le terrain. Les partisans organisent ce week-end des actions dans 23 communes, de Genève à Saint-Gall. Le peuple est appelé aux urnes le 26 septembre.

Les Suisses auront la possibilité de faire un pas important vers plus d’égalité, une meilleure acceptation et une plus grande protection des familles et des enfants, écrit le comité des partisans de la loi. Les couples de même sexe doivent avoir à l’avenir les mêmes droits que les couples hétérosexuels.

Le programme, qui sera lancé dès samedi soir dans le cadre de la Geneva Pride, prévoit diverses actions arc-en-ciel, des discours et de la musique dans toutes les régions de Suisse dimanche. Le projet de loi attaqué en référendum bénéficie d’une mobilisation massive de bénévoles et d’un large soutien politique. Mais la campagne de votation s’annonce comme un défi.

Éliminer les inégalités

La révision de loi a été adoptée en décembre dernier au Parlement. En début de semaine, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a plaidé en faveur du Mariage pour tous. Depuis 2007, les couples homosexuels peuvent conclure des partenariats enregistrés. Ils n’ont toutefois pas accès au mariage.

La future loi éliminera plusieurs inégalités entre couples gays et hétéros en matière de don de sperme, d’adoption et de naturalisation facilitée. Deux papas ou deux mamans pourront par exemple adopter conjointement un enfant. La loi prévoit des garde-fous: le don de sperme anonyme reste interdit, tout comme le don d’ovules et la gestation pour autrui.

Un comité interpartis, composé principalement de représentants de l’UDF et de l’UDC, s’y oppose. Pour eux, ces modifications auraient dû à tout le moins figurer dans la constitution. Le don de sperme pour les couples de femmes est selon eux «juridiquement et moralement discutable». Le bien-être de l’enfant est négligé.

ATS

