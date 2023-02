Afficher plus

Les guides morgiens possèdent quelques tours de passe-passe pour pénétrer dans certains lieux d’ordinaire à l’abri des regards. 24HEURES/PATRICK MARTIN

S’il y a bien une activité sur laquelle on se rue souvent à l’étranger, ce sont les visites des grandes capitales mondiales avec des guides qui ont le chic pour vous mettre dans la confidence de Berlin, Paris ou New York. De prime abord, on pourrait se dire que faire les 100 pas de «sa» cité, en l’occurrence celle de Morges, ne présente pas le moindre intérêt… alors que c’est tout le contraire.

D’autant plus que l’évolution de «la Coquette», dans ce cas particulier, est impressionnante, d’autant qu’elle ne date vraiment pas du récent quartier de la gare. La prison, les couloirs intérieurs qui n’en finissent pas, le quartier des Italiens, l’époque des bistrots remplis à la pause de 9 heures des ouvriers qui ne travaillaient pas encore dans les zones industrielles: chaque anecdote – on vous l’assure – a valeur de redécouverte.

À ce titre, la présence des guides est bien plus importante qu’on ne l’imagine, car ils sont le précieux lien entre l’ancien et le contemporain, une «œuvre» complémentaire à celle des auteurs Salvatore Gervasi et Jacques Longchamp avec leurs livres richement illustrés sur l’histoire de la ville. CJO