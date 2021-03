Covid-19 – «Les patientes anorexiques sont des oubliées de la vaccination» La liste des personnes vulnérables n’intègre pas les anorexiques. Pour la directrice de la clinique spécialisée Belmont, elles sont «reléguées en bout de chaîne» alors qu’elles devraient être protégées. Aurélie Toninato

L’Office fédéral de la santé publique estime que les patientes anorexiques ne p r ésentent pas un r isque élevé avéré de développer u ne forme sérieuse de Covid-19 . Getty images

Depuis près de deux semaines, les personnes dites vulnérables de moins de 75 ans, dotées d’une attestation en ce sens de leur médecin, peuvent se faire vacciner. La vaccination s’est donc ouverte à une nouvelle frange de la population, même si elle a vite été freinée par les retards de livraison des doses de Moderna. L’affiliation à cette catégorie répond à des critères médicaux stricts , fixés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ce dernier entend par «vulnérable» la personne souffrant d’une maladie chronique – dont hypertension artérielle, maladies cardiaques, respiratoires, rénales et hépatiques, diabète, obésité et immunodéficience – sous une forme sévère ou à haut risque. L’éventail semble large, mais il ne l’est pas assez pour Sophie Nicole. La directrice de la clinique genevoise Belmont, spécialisée dans la prise en charge des troubles alimentaires ainsi que des addictions, ne décolère pas. «Pourquoi les patientes anorexiques n’ont-elles pas leur place dans cette liste prioritaire? C’est incompréhensible!»

Sa clinique accueille 24 patientes anorexiques hospitalisées en permanence et 120 en hôpital de jour. «J’ai contacté la pharmacienne cantonale pour que celles qui le souhaitent puissent accéder à la vaccination mais ma demande est restée sans effet à ce jour…» Selon elle, ces jeunes femmes entrent pourtant pleinement dans la catégorie. «On parle de patients de 14 à 20 ans dont le poids oscille entre 35 et 40 kilos, qui nous arrivent souvent des soins intensifs, dont le système immunitaire s’est effondré et certains organes sont atteints. Psychologiquement aussi, elles sont affaiblies, d’autant plus que les visites leur sont interdites. Être infecté par le virus pourrait avoir des conséquences dramatiques voire fatales. Elles sont aussi vulnérables qu’une personne en surpoids souffrant de comorbidités, elles doivent être protégées comme on protège nos aînés.»

La directrice souligne comprendre qu’il faille établir une liste de priorités, «c’est une évidence. Mais j’ai l’impression que ces patients sont des oubliées. Elles sont reléguées en bout de chaîne.» Elle dit encore regretter que les autorités appliquent «des règles arbitraires à la lettre sans faire primer le bon sens. S’il est indiscutable de venir en aide et de protéger nos aînés, cela ne veut pas dire que nous devons négliger nos jeunes de 14 à 20 ans et qui ont toute une vie à faire devant elles.» Contacté, le service de la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi, par la voix du porte-parole du Département de la santé Laurent Paoliello, répond ne pas faire de commentaires sur les cas particuliers. «Nous suivons les recommandations de l’OFSP et les patientes anorexiques ne figurent pas dans ses premières priorités.» Il ajoute encore que «les données récentes ne mettent pas en évidence de risque accru de Covid-19 grave chez les patientes anorexiques».

Même réponse du côté de l’OFSP, pour expliquer pourquoi ces patientes sont exclues de la liste. «Les personnes particulièrement vulnérables sont définies comme ayant un risque élevé avéré de développer une forme sérieuse de Covid-19 en raison de leur âge ou de leur maladie sous-jacente, justifie Christoph Berger, président de la commission fédérale des vaccinations qui élabore la recommandation de vaccination. Ce n’est pas le cas des personnes souffrant d’anorexie.» Les cantons disposent de marge de manœuvre dans la vaccination, auraient-ils le droit de rajouter cette population dans la liste des personnes vulnérables et leur offrir dès maintenant l’accès à la vaccination? «Non, la recommandation de vaccination est nationale et n’est pas adaptée par les cantons.»