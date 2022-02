Pierre-Yves Dietrich, chef de l’oncologie aux HUG, fait le point sur les espoirs soulevés par les nouveaux traitements et rappelle aussi leurs limites.

«Les patients se sont sentis oubliés pendant ces deux ans de pandémie.» À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, Pierre-Yves Dietrich, chef du Département d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), rappelle l’importance d’un mal qui touche chaque année 42’500 nouvelles personnes et en tue 17’000. S’il salue les progrès considérables des traitements en une quinzaine d’années, le médecin rappelle que le cancer n’est pas toujours curable; on vit avec plus longtemps. La société a encore beaucoup à faire pour mieux intégrer les personnes qui en sont atteintes.