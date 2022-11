Entreprises vaudoises – Les patrons du canton s’attendent à un ralentissement en 2023 Malgré les crises qui s’enchaînent, l’économie vaudoise s’en sort bien. Mais un tassement est attendu pour les prochains mois, résume la CVCI. Alain Detraz

Le secteur de l’hôtellerie n’est pas le seul à souffrir du manque de personnel. Mais si l’année en cours se termine avec le sourire, les inquiétudes se font sentir pour le prochain semestre. KEYSTONE/Christian Beutler

L’économie vaudoise a vécu un fort rebond en 2021 avec la fin des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Et si l’année 2022 va également s’achever sur un constat positif, les prochains mois seront plus compliqués. C’est la Commission conjoncture vaudoise de la CVCI (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie) qui présentait cette analyse. Une projection qui, bien que plus sombre, montre que les secteurs – interrogés entre la fin août et début octobre – ne cèdent pas à la panique. Car si les prévisions de croissance sont revues à la baisse, la Suisse devrait échapper à une récession.