Arnaque à la Suva – Les patrons risquent la prison et l’interdiction d’exercer Dernier jour du procès contre deux accusés de fausses annonces à la Suva, pour plus d’un million de francs. La culpabilité est lourde, selon le procureur. Dominique Botti

Le bâtiment de la Suva à Lausanne. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Les deux patrons basés à Payerne, accusés d’escroquerie par métier, ont connu lundi le dernier jour de leur procès. Le procureur Gabriel Moret a demandé un «signal fort et juste» contre une «criminalité détestable», soit celle de chefs d’entreprise «menteurs» et «sans scrupule» qui sont prêts à tout pour s’enrichir personnellement. Il a ainsi requis au Tribunal correctionnel du Nord-vaudois la détention contre le duo pour avoir arnaqué la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (Suva), multiplié les faillites frauduleuses ou encore exploité le travail au noir. Les dommages, générés de 2010 à 2016, se chiffrent à plus d’un million de francs au moins.