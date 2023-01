Tourisme culturel – Les Payernois pourront visiter l’abbatiale gratuitement Pour redresser sa fréquentation, l’abbatiale veut faire des Payernois des ambassadeurs du site en leur offrant l’entrée. Sébastien Galliker

Après dix ans de travaux de sauvegarde et restauration, l’abbatiale de Payerne est revenue dans la lumière en juillet 2020. JEAN-PAUL GUINNARD

Alors que 22’000 visiteurs devaient franchir les portes de l’abbatiale de Payerne courant 2022 pour équilibrer un budget s’élevant à 700’000 francs, seulement 12’000 personnes ont découvert le parcours de visite. «Un chiffre en deçà des résultats de 2020 et 2021 et de nos objectifs», commente Julien Es-Borrat, directeur ad interim de l’abbatiale. Si les comptes 2022 de l’Association du Site de l’abbatiale de Payerne (ASAP) ne sont pas encore bouclés, l’année va se conclure dans le rouge.

«Si les Payernois sont convaincus par notre parcours de découverte et en parlent autour d’eux avec fierté, ils seront notre meilleure publicité.» Julien Es-Borrat, directeur ad interim de l’abbatiale de Payerne

À l’approche de la seconde saison complète d’exploitation, l’ASAP a pris une décision forte pour cette année 2023, à savoir offrir l’entrée aux citoyens payernois. «S’ils sont convaincus par notre parcours de découverte et en parlent autour d’eux avec fierté, ils seront notre meilleure publicité», poursuit Julien Es-Borrat, qui a présenté les grandes lignes de la programmation 2023, il y a quelques jours.

Parcours interactif

Des aspects techniques sont encore à régler d’ici au mois de mars, mais les Payernois pourront ensuite découvrir autant de fois qu’ils le désirent leur abbatiale et son histoire, pour se l’approprier à nouveau. Interactif et doté de 20 postes, le parcours de visite est raconté par des audioguides.

Après des années de fermeture pour restauration, l’abbatiale a rouvert ses portes en 2020. La visite est désormais interactive, avec un audioguide. JEAN-PAUL GUINNARD

L’ASAP ne voit pas cette offre «comme une perte de chiffre d’affaires, mais comme un engagement à la fois marketing et social». Et de rappeler au passage que diverses offres de partenaires de la culture, des musées ou des loisirs donnent accès à des réductions pour tous les autres visiteurs.

«Il n’est pas question pour le comité de l’ASAP de baisser notre offre ou de restructurer notre fonctionnement.» Julien Es-Borrat

Récemment nommée au Prix du musée européen de l’année 2023 (EMYA 2023), dont le résultat tombera au mois de mai, l’abbatiale de Payerne voulait jouer dans la cour des grands du tourisme, quand le chef-lieu a financé le parcours de visite. La manifestation «De Vert et d’Art» a montré le chemin à suivre en drainant 1700 visiteurs en quatre jours. Pour le reste, les chiffres sont encore loin des objectifs. Si des économies ont permis de limiter la future perte d’exploitation, «il n’est pas question pour le comité de l’ASAP de baisser notre offre ou de restructurer notre fonctionnement», assure encore le directeur.

Sites clunisiens en vue

La saison 2023 de l’abbatiale comprendra notamment une exposition consacrée au réseau des sites clunisiens, de juin à février 2024, et la publication d’un ouvrage de référence, sous la conduite de l’historienne Brigitte Pradervand. Du 31 mars au 21 mai 2023, l’ASAP va aussi mettre en valeur ses collections, en ressortant 17 des plus belles œuvres témoignant de l’évolution du regard des artistes sur le monument, entre le XIXe et le XXIe siècle.

