Relance du commerce – Les Payernois vont profiter de bons style welQome La Société industrielle et commerciale de Payerne va faire éditer des bons via la plateforme Kariyon. Sébastien Galliker

Les bons SIC Payerne proposeront des valeurs de 25, 50, 100 ou 200 francs. DR

Pour relancer le commerce local courant 2020, Vaud a opté pour les bons welQome de QoQa.ch. Dans le même ordre d’idée, le Canton de Fribourg a soutenu la plateforme proposant des bons Kariyon, de l’entreprise Local Impact. C’est cette seconde solution que la Société industrielle et commerciale (SIC) de Payerne a retenue pour lancer sa propre structure de relance commerciale. Dès le 11 mars, des bons SIC Payerne pourront être commandés et utilisés auprès de la centaine de membres de l’association, dont quelque 60 commerces et restaurants.

«Fin 2020, beaucoup d’entreprises n’ont pas pu organiser de repas de fin d’année et ont compensé en remettant des bons valables à Payerne à leurs employés, que nous avons dû créer en urgence. Avec cette plateforme, l’utilisation sera plus simple et moins risquée pour les commerçants, chaque bon ayant un code-barres unique», présentent Laetitia Perret et François Doudin, responsables des animations de la SIC. Les valeurs de chaque carte seront de 25, 50, 100 ou 200 francs. Les bons peuvent être imprimés à domicile et les cartes-cadeaux sont envoyées en deux jours ouvrables.

Actions en vue

Pour les 100 premiers bons d’une valeur d’au moins 100 francs vendus, la SIC ajoutera un montant de 25 francs, comme action de lancement. «Et d’autres actions pourraient suivre, afin de dynamiser Payerne dans son rôle de centre commercial à ciel ouvert», ajoute Diana Cruz, présidente. Des négociations sont ainsi en cours pour que la Commune participe à la plus-value via son fonds de relance économique.

«Fin 2020, beaucoup d’entreprises n’ont pas pu organiser de repas de fin d’année et ont compensé en remettant des bons valables à Payerne à leurs employés.» Laetitia Perret et François Doudin, SIC Payerne

L’action s’inscrira dans la durée, assure encore la SIC. «Hors période Covid, cela pourrait être un bon moyen de récompenser un ouvrier à son départ à la retraite», imagine François Doudin. La société payernoise espère aussi attirer de nouveaux membres.

La formule Kariyon a déjà séduit dans la Broye fribourgeoise, puisque le Conseil général d’Estavayer a récemment validé une dépense de 100’800 francs pour financer une action similaire, dont 80’000 soutiendront la relance commerciale. «La plateforme bénéficie déjà de la satisfaction de 48 commerçants de notre commune», justifiait l’Exécutif dans son message. L’action permettra de générer un chiffre d’affaires de 400’000 francs dans la commune.