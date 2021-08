Tirage de Payerne - Les Payernoises n’obtiennent pas leur place à cause d’un délai raté

Ni cortège ni remise de prix Afficher plus

Le 284e Tirage aura lieu du 13 au 16 août à Payerne. Les restrictions sanitaires ont eu raison du cortège et de la remise des prix en public, mais une cérémonie réservée aux membres prendra place à l’issue du banquet de dimanche. «Aucun contrôle n’est possible, il faudrait par exemple clôturer la ville pour compter le nombre de spectateurs. Ces deux événements sont très importants pour la fête, mais nous avons dû faire des choix», explique Cédric Moullet, abbé-président de la Société des tireurs à la cible de Payerne. La fête aura tout de même lieu dans la cité broyarde. La fête foraine, sur la place des Tireurs, sera accessible sans certificat Covid ni masque, contrairement à ce qui avait été annoncé, profitant de l’exception émise par la Confédération pour les foires. La fête de Jeunesse aura lieu au Casino-Stand, mais il faudra un certificat Covid pour y entrer. Un centre de tests – accessible à tous et gratuit – sera installé dans la halle des fêtes, à 100 mètres de là.