Tourisme durable – Les paysages du Nord vaudois à portée de pédale électrique Un nouveau service de location de vélos électriques comble une lacune dans la région, avec possibilité d’excursions gourmandes entre lac et montagne. Fabien Lapierre

Que ce soit pour des virées au bord du lac de Neuchâtel ou des escapades sur les chemins de montagne, bikesLab propose des vélos électriques adaptés à tous les terrains du Nord vaudois. JEAN-PAUL GUINNARD

Plus besoin de transpirer à grosses gouttes tels les forçats du Tour de France ou de casser sa tirelire pour un moteur électrique si l’on veut se balader à vélo cet été dans le Nord vaudois. Le service de location de bicyclettes et de VTT à batteries bikesLab répond à un besoin touristique accru et jusque-là insatisfait.