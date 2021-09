Anniversaire en cuisine – Les Paysannes vaudoises partagent leurs meilleures recettes L’association campagnarde fête ses 90 ans et sort un nouveau classeur de préparations plus light, plus vertes et plus modernes. David Moginier

Philippe Ligron, en guest star, et Mireille Ducret, présidente des Paysannes vaudoises, ont présenté le classeur à Cossonay. Patrick Martin/24 heures

«Dans le fond, le Covid nous a bien aidées dans notre projet. Sans manifestations à organiser, nous avions du temps pour collectionner les recettes et les valider.» Mireille Ducret a le sourire. La dynamique présidente des Paysannes vaudoises peut présenter ce classeur de recettes qui marque les 90 ans de son association. Il y avait eu un premier classeur sorti au 60e anniversaire, en 1991, répertoriant les plats campagnards que s’échangeaient les membres, un deuxième paru en 2006, aujourd’hui épuisé. Voici donc «Nos meilleures recettes», en l’occurrence plus de 260 fiches, qu’on peut sortir des anneaux pour cuisiner tranquille.

L’histoire Afficher plus Si l’Association des paysannes vaudoises a été fondée en 1931, elle découle de la création, en 1918, de l’Association des productrices de Moudon, fondée par Augusta Gillabert‐Randin, qui deviendra la première présidente de l’APV. Forte de plus de 5200 membres, donc un quart d’exploitantes agricoles seulement, l’association vise à rapprocher le monde citadin du monde rural, mais aussi à promouvoir les produits locaux. Divisée en 73 groupes régionaux, l’APV organise des cours de cuisine, de couture ou de jardinage en plus de la formation continue. Elle possède également un service traiteur sous l’égide de Pro Terroir.

«C’était un joli projet et on y a mis des moyens, avance Mireille Ducret. Nous voulions innover, nous démarquer et intégrer les 73 régions de ce pays riche en produits locaux.» On trouve ainsi, en début d’ouvrage, 73 coups de cœur qui en sont issus. Mais aussi beaucoup de nouvelles recettes. «Nous avons gardé une dizaine d’irremplaçables du recueil précédent, explique Corinne Nicod, de la commission culinaire, en les modernisant. Pour les autres, nous avons cherché autour de nous, suivi les tendances que nous donnent aussi nos enfants.» Dans l’air du temps, par exemple, la graisse de colza a été remplacée par l’huile du même oléagineux, y compris dans sa version Holl, qui permet la friture.

Plus léger, plus vert

«La dernière fois, il y avait un chapitre bœuf, un chapitre porc, un chapitre poissons. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’une seule section «Viande et Poissons» avec moins de recettes, parce que nous proposons énormément de légumes», affirme la présidente. Les recettes sont également beaucoup moins caloriques pour répondre aux préoccupations d’aujourd’hui. Dans l’air du temps également, un chapitre est consacré à l’utilisation des restes. «C’est important de réapprendre à les utiliser parce que le Suisse moyen jette 37% des aliments qu’il a achetés», affirme Philippe Ligron

Mais que les lecteurs des anciennes versions se rassurent, le chapitre desserts est toujours aussi copieux. «La pâtisserie est toujours une de nos marques de fabrique, rigole Sarah Richard, qui, comme ses collègues, a testé une partie des recettes avant de les prendre en photo. Il y a eu énormément de travail, de vérifications, d’ajustements mais nous en sommes très fières.»

Une recette Afficher plus Les pommes de terre farcies à l’Etivaz. Ingrédients: 8 pommes de terre, 200 g d’Etivaz, 1,5 dl de crème, 1 gousse d’ail, 1 piment rouge, 3 cs de ciboulette ciselée, 2 dl de bouillon de légume, quelques flocons de beurre, ciboulette ciselée pour la finition, sel et poivre. Faites cuire les pommes de terre en robe des champs. Coupez ensuite le dessus et évidez à l’aide d’un vide-pomme. Mettez cette chair dans un bol, écrasez-la à la fourchette, réservez. Mettez les pommes de terre évidées dans un plat à gratin beurré. Râpez l’Etivaz, pelez et écrasez la gousse d’ail, coupez le piment en deux, retirez-en les graines, puis émincez-le finement. Mélangez l’Etivaz, la crème, l’ail, le piment et la ciboulette ciselée. Assaisonnez en sel et en poivre. Mettez la masse dans une poche à douilles et farcissez les pommes de terre. Versez le bouillon dans le fond du plat à gratin. Parsemez les pommes de terre de flocons de beurre. Faites cuire au four préchauffé à 200 degrés pendant 25-30 minutes. Parsemez de ciboulette avant de servir.

Philippe Ligron, le chef de l’Alimentarium, qui a participé au lancement du recueil et qui y a proposé ses chips aux lentilles Perline, confirme: «Il faut revisiter notre artisanat, proposer de nouvelles choses mais sans laisser tomber les recettes classiques, qui sont aussi patrimoniales. Et les Paysannes vaudoises participent à cette transmission des savoirs depuis des générations.»

Au final, voici donc une cuisine qui met en valeur les produits locaux dans des recettes plutôt simples et basiques, mais qui promettent de la gourmandise. Elles sont mises en page à la manière d’une célèbre cuisinière suisse, les ingrédients faisant directement face aux préparations à en faire. Le classeur s’adresse à tout un chacun, citadin ou campagnard, et Mireille Ducret espère bien vendre les 5000 exemplaires produits à cette occasion.

David Moginier, à 24 heures depuis 2008, écrit sur la gastronomie et les vins depuis de nombreuses années. Il a également rédigé plusieurs livres sur le sujet. @grizzlymog

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.