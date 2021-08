[38/42] À Vaud l’eau – Les paysans ont renoncé à leurs cultures pour l’eau des citadins Depuis plus de vingt ans, une quinzaine d’agriculteurs de Montricher ne plantent plus de céréales aux abords de la source du Morand, afin de préserver la qualité de l’eau avec laquelle les Morgiens se désaltèrent. Une démarche pionnière sponsorisée par la Confédération. Cédric Jotterand

À Montricher, sur près de 180 hectares, comme sur les terres d’Alain Morel (à droite), il n’y a plus que de l’herbe, ou «de la prairie», qui pousse à proximité de la source du Morand. Elle apporte l’eau à des milliers de ménages morgiens, dont celui d’Alain Jaccard (à gauche), ingénieur de la Ville qui a mis en place ce concept novateur. Odile Meylan

On aurait bien voulu être autour de la table lors des premières discussions, il y a plus de vingt ans, lorsque Alain Jaccard, l’ingénieur de la Ville de Morges et chef du service Infrastructures et gestion urbaine, a dû mettre sa plus belle cravate pour aller expliquer aux paysans de Montricher qu’il fallait changer leur manière de faire et renoncer aux engrais pour «nourrir» les champs qui bordent le Morand.

Et on ne parle pas d’un «ruisselet», mais d’une source qui alimente depuis plus d’un siècle les fontaines et les robinets des ménages de la Coquette, la plus importante en eau potable non traitée du canton.

Aujourd’hui réunis sur ces terres qui ne voient plus pousser que de l’herbe, tout le monde se tutoie et se donne l’accolade en plaisantant. Mais il a fallu d’abord convaincre pour une raison très sérieuse: l’urgence de la situation.

«Au milieu des années 1990, nos prélèvements faisaient apparaître un taux de nitrates beaucoup trop élevé dans «notre» eau, se souvient le responsable. Nous avons eu l’idée d’agir en amont en allant voir les paysans pour trouver des solutions, mais la perception n’était pas exactement la même qu’elle peut l’être aujourd’hui.»

Après un trajet d’une quinzaine de kilomètres dans d’immenses conduites enfouies sous la terre du pied du Jura, l’eau potable arrive aux fontaines de Morges et dans les ménages des «citadins». Odile Meylan

Quelques semaines seulement après les débats sur l’initiative sur l’eau propre ou celle voulant bannir l’usage des produits phytosanitaires dans l’agriculture, il faut se pincer pour y croire: loin des polémiques et des slogans de campagne, une administration et des paysans distants d’une quinzaine de kilomètres avaient déjà adopté le principe, en se mettant simplement autour d’une table (ndlr: et, paraît-il, d’un verre qui ne contenait pas de l’eau, selon certains témoins…).

«Il a bien sûr fallu convaincre et nous nous sommes dès le départ appuyés sur les spécialistes de Prométerre afin d’avoir un intermédiaire neutre, poursuit Alain Jaccard. On parle quand même d’une zone totale de 180 hectares au-dessus de la nappe phréatique et d’habitudes, de traditions familiales parfois pour certaines cultures, qu’on ne peut pas toujours changer du jour au lendemain.»

De 14 à 180 hectares intouchables

En gros, la Ville de Morges est arrivée avec des contrats à signer, demandant aux paysans de se mettre à l’herbe contre une indemnisation selon les standards qui existent dans la branche. Bon an mal an, les hommes de la terre perçoivent donc – au total – une compensation de 320’000 francs qui correspond au manque à gagner.

Le coup de génie d’Alain Jaccard est d’avoir été l’un des premiers à flairer, il y a vingt-cinq ans, une subvention fédérale qui ramène la facture à 80’000 francs par an pour les contribuables et buveurs d’eau morgiens.

En 2002, 14 hectares sont alors garantis «sans pesticides», 27 en 2005 et près de 180 aujourd’hui, un changement de cap impressionnant.

«La façon d’exercer mon métier d’agriculteur a changé avec la fin de la culture des sols, mais le réveil sonne toujours à la même heure!» Alain Morel, agriculteur à Montricher

En effet, au moment de la récolte, l’herbe n’a pas du tout le même rendement que le blé, le colza ou le maïs! Premier voisin de la zone «sensible», Alain Morel a logiquement reçu très tôt la visite des émissaires de la ville.

«Au début, il faut se faire à l’idée, votre exploitation est équipée de machines spécifiques et cultiver des céréales fait partie de votre ADN, se souvient le paysan. Finalement, j’ai adhéré au principe et j’ai arrêté totalement les cultures pour me concentrer exclusivement sur l’élevage. Le métier a changé, mon exploitation a été transformée, mais le réveil sonne toujours à la même heure!»

Un bémol toutefois, selon les dires du paysan, le moyen terme. «Petit à petit, on se rend compte qu’il y a chaque année un peu moins d’herbe et qu’elle est à chaque fois de moindre qualité, car le renouvellement des sols ne se fait plus de la même manière qu’avec des cultures classiques, selon un cycle bien précis. C’est un problème contre lequel nous n’avons pas encore de véritable solution, mais il y a des essais qui sont conduits actuellement pour trouver la parade», glisse Alain Morel.

Un cocktail Léman/Morand! Afficher plus Pour le néophyte, il y a de quoi se poser la question. Mais pourquoi Morges «déroule» des kilomètres de conduite depuis Montricher alors que la belle eau du Léman lui tend les bras. «C’est une réalité qui s’impose à nous aujourd’hui, notamment avec l’évolution démographique que connaît et va connaître notre ville, explique Alain Jaccard. D’après nos calculs, notre source, qui offre une eau de première qualité depuis plus d’un siècle ne pourra pas répondre à la demande dans quelques années et c’est pour cette raison que nous avons pris des parts dans la construction de la future usine de traitement de Saint-Sulpice, dont le but est justement de pomper l’eau au lac.» S’il n’y a pas d’urgence tant l’or bleu de Montricher semble abondant, certaines périodes critiques – comme en cas de fortes chaleurs estivales – nécessiteront tôt ou tard un apport additionnel. «Avec les nouvelles technologies de filtration, il est désormais possible de garantir une qualité optimale de l’eau en provenance du Léman, mais notre idée est d’en «mélanger» une petite partie avec celle qui provient du Morand, ce qui aura sans doute pour avantage de l’adoucir un peu.»

«Sans le savoir, ces mesures nous ont protégés, vingt ans plus tard, du chlorothalonil.» Jacques Brera, responsable des Services industriels de Morges

Jacques Brera, responsable des Services industriels de Morges, veille sur la source du Morand, qui délivre une eau de qualité depuis plus d’un siècle et dont la nappe phréatique est placée sous une «bulle agricole» après une alerte aux nitrates à la fin des années 1990. Odile Meylan

Deal «gagnant-gagnant»

Et les effets collatéraux sont ici inattendus puisque, à l’époque de la chasse aux nitrates qui a entraîné cette mesure, personne n’avait encore entendu parler du chlorothalonil, ce produit longtemps utilisé dans les régions agricoles puis interdit par l’Union européenne en 2019.

«Nos relevés, accessibles en permanence sur le site de la Ville, démontrent que notre eau de consommation est de grande qualité et, qui plus est, conforme à la norme sur le chlorothalonil», assure Jacques Brera, responsable des Services industriels, qui veille sur l’eau de ses administrés.

«Il est indéniable que, sans le savoir, la démarche que nous entreprenons depuis toutes ces années a joué un grand rôle préventif sur cette substance que nous ne retrouvons pas chez nous.»

Chaque année, plus de 2 millions de mètres cubes d’eau sont distribués à Morges depuis la source du Morand. Cette dernière est la plus importante en eau potable non traitée du canton. Odile Meylan

Car l’enjeu est de taille, d’autant que les consommateurs ont pris l’habitude de questionner les autorités sur la qualité de cette denrée essentielle qu’est l’eau du ménage, comme en témoignent les nombreuses interventions dans les assemblées de communes après chaque apparition de nouvelles craintes dans les médias.

Et selon tous les acteurs concernés, ce deal improbable au départ «sert» les intérêts de tout le monde, Morges ayant la garantie d’une eau propre, les agriculteurs un revenu fixe pour avoir renoncé à «leurs» cultures.

«Et ça a permis de renforcer les liens entre nos communes, en multipliant les échanges formels et informels autour de cette source que nous partageons et que nous devons soigner dans les moindres détails», assurent Jean-Jacques Aubert, le municipal du bas et de l’eau, et Didier Amez-Droz, le syndic du haut.

La source du Morand alimente des milliers de ménages morgiens, mais aussi plusieurs centaines de foyers de villages qui se trouvent le long de la conduite qui se déploient de Montricher jusqu’au réservoir situé à Échichens. Isabelle Caudullo

L’eau du lac comme chauffage Afficher plus Décidément à la pointe dans les dérivés liés à son approvisionnement, Morges vient de mettre en service un système lui aussi novateur pour l’immense quartier de la gare où l’on voit certains locataires emménager précisément ces jours-ci. Tous ne le savent peut-être pas, mais leur chauffage fonctionnera selon le procédé – encore inédit à l’échelle du pays – de l’aquathermie. L’idée, désormais concrétisée, est de pomper l’eau du Léman, de la transporter et de la distribuer dans plusieurs centaines d’appartements et de commerces, les premiers retours étant très positifs selon le propriétaire foncier qu’est CFF Immobilier. Le principe consiste à puiser l’eau du lac à un niveau suffisamment profond pour obtenir de l’eau entre 6 et 8°C, avant de transporter l’eau fraîche jusqu’aux installations des clients pour permettre un échange thermique, le «chaud» étant assuré par des pompes à chaleur, une énergie qui pourrait à – long – terme supplanter le gaz naturel dont la ville a longtemps fait la promotion et qui est remis en question un peu partout dans le cadre des discussions sur le climat.

