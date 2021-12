Spectacle lyrique – «Les Pêcheurs de perles», une pépite pour les Fêtes L’opéra de Bizet accompagne l’épilogue de l’année au Grand Théâtre. Entretien avec le ténor Frédéric Antoun, voix brillante de cette production. Rocco Zacheo

Le ténor Frédéric Antoun retrouve le rôle de Nadir après l’avoir chanté à Zurich en 2015. LAURENT GUIRAUD

Au Grand Théâtre, on tourne une page, celle de l’année qui s’achève, en remettant au goût du jour un certain orientalisme, en vogue en Europe durant plus de deux siècles. Avec Georges Bizet et ses «Pêcheurs de perles», la maison lyrique genevoise propose de se tourner vers Ceylan – aujourd’hui Sri Lanka – pour suivre les rebondissements d’un triangle amoureux aux traits éminemment mélodramatiques. Sur scène, guidée par un livret un rien invraisemblable, la belle prêtresse Leïla fera germer des déchirures profondes entre deux amis d’enfance, Zurga et Nadir, dans un biotope exotique entièrement revisité par la mise en scène de Lotte de Beer. Le ténor canadien Frédéric Antoun, qui fait ses débuts à Genève dans le rôle de Nadir, nous en parle à la veille d’une première attendue.