Patrimoine lacustre – Les pêcheurs vaudois plaident pour sauver leurs cabanes Menacés depuis des années, 40 baraquements exploités par des professionnels jouxtent les rives vaudoises du Léman. Un guide qui vient d’être republié fait leur éloge. Lucas Philippoz

La cabane de Manu Torrent, pêcheur professionnel bien connu dans la région morgienne, est emblématique de ces «baraquements» dont l’avenir est très incertain. Vanessa Cardoso

On en parle depuis plusieurs années, on les dit menacées, mais le sort de la quarantaine de cabanes de pêcheurs professionnels des bords du Léman reste peu clair. C’est pourtant un savoir-faire «modeste et essentiel» que la Fondation Bolle a souhaité mettre en valeur, selon les mots de son président Yves Rattaz.

Il y a peu, l’institution morgienne l’a rappelé au Salon nautique du Léman, à Genève. Un rendez-vous qui a permis d’échanger avec le public et de valoriser la pêche, celles et ceux qui la pratiquent, mais aussi et surtout les cabanes où le poisson est transformé. Ces dernières sont d’ailleurs au centre d’un guide dont la 2e édition vient de paraître.

Pression immobilière

L’ouvrage en répertorie 70 sur les rives suisses du Léman, dont plus de la moitié dans le canton de Vaud.

«Ce n’est pas une petite activité! Il y a environ 120 pêcheurs professionnels en activité sur le lac, résume Laurent Chenu, directeur du Prix du patrimoine naval sur le Léman. C’est parfois difficile de faire comprendre qu’il s’agit d’un bout de patrimoine. Or ces cabanes sont intimement liées à notre histoire et à nos régions.»

«On ne peut pas travailler les poissons à un kilomètre de la rive!» Alexandre Fayet, pêcheur professionnel

Pour les principaux concernés, ces bâtisses sont en effet indispensables: «On ne va pas travailler les poissons à un kilomètre de la rive!» sourit Alexandre Fayet, septième génération d’une lignée de pêcheurs à Gland. Mais comme le résume Yves Rattaz, elles subissent «une pression immobilière et écologiste croissante».

Exemple avec l’antre de Manu Torrent, à Tolochenaz, qui, à l’instar du village de pêcheurs d’Yvonand au bord du lac de Neuchâtel, doit être détruite selon un plan d’affectation cantonal. Le pêcheur bénéficie du soutien des autorités communales mais attend encore d’être fixé sur son sort.

Pour le Valaisan d’origine, les dialogues que le salon genevois et les rendez-vous analogues permettent d’initier sont encourageants. Comme nombre de ses confrères, il espère néanmoins que son activité jouira de davantage de considération à l’avenir.

