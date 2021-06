Justice en Suisse – Les peines pour certains délits doivent être durcies Le Conseil national a approuvé mercredi deux projets de rééquilibrage du niveau des peines.

Le projet prévoit par exemple qu’en cas de lésions corporelles graves intentionnelles, la peine privative de liberté minimale sera doublée à un an contre six mois actuellement, a souligné la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Certains délits doivent être punis plus sévèrement. Le National a approuvé mercredi deux projets d’harmonisation des peines. Il a toutefois refusé d’aller aussi loin que l’exigeait l’UDC. L’objet retourne au Conseil des Etats.

Cette révision ne vise pas une refonte complète des peines et n’a «rien de révolutionnaire», a reconnu Baptiste Hurni (PS/NE) au nom de la commission. Elle prévoit des ajustements «chirurgicaux» dans certains domaines précis et un rééquilibrage du niveau des peines.

Le projet prévoit par exemple qu’en cas de lésions corporelles graves intentionnelles, la peine privative de liberté minimale sera doublée à un an contre six mois actuellement, a souligné la ministre de la justice Karin Keller-Sutter.

Critiquant une «harmonisation alibi» et un «bricolage», l’UDC souhaitait renvoyer le projet au gouvernement pour qu’il fasse un travail «sérieux». Cette proposition a été balayée par 139 voix contre 49.

Violences contre les policiers

Concernant les violences contre les policiers, le National a décidé que les violences commises par une foule contre des personnes devaient être punies d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans, celles envers les propriétés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amendes au moins. La gauche et les Vert’libéraux ont demandé en vain le maintien du droit en vigueur, moins sévère.

La Chambre du peuple est ainsi allée plus loin que le Conseil des Etats. Pour les sénateurs, les cas les moins graves doivent être sanctionnés d’une peine pécuniaire, les plus graves par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.

Des durcissements proposés par l’UDC et le Centre ont en revanche été rejetés.

«Lèse-majesté» maintenu

Le National a également accepté de modifier les dispositions concernant les infractions contre le patrimoine commises par métier. Il s’est rallié au gouvernement et au Conseil des Etats qui demandaient une harmonisation des peines, avec une peine minimale de six mois. La grande diversité des peines qui existent actuellement dans ce domaine n’est pas satisfaisante, a noté Mme Keller-Sutter.

Suivant le gouvernement et le Conseil des Etats, la Chambre du peuple a refusé par 101 voix contre 80 d’abroger les peines pour outrages aux Etats étrangers. La commission compétente proposait pourtant d’abroger le «crime de lèse-majesté».

Le National juge encore disproportionnée la peine minimale d’un an de prison pour les infractions routières graves, introduite dans le cadre du programme Via sicura, et veut l’abroger. Il n’entend par contre pas supprimer le délit de chauffard, comme le proposait l’UDC. Cette proposition a été balayée par 132 voix contre 48.

Contrairement aux sénateurs, le National n’a en revanche pas voulu modifier les conditions d’octroi du sursis. Celui-ci devrait continuer à être prononcé «en règle générale» pour les peines pécuniaires ou les peines de prison de deux ans au plus.

L’UDC et le Centre souhaitaient supprimer ou limiter cette «quasi-automaticité». Les députés ont également rejeté une proposition demandant qu’une peine assortie du sursis soit obligatoirement combinée avec une amende.

Durcissements refusés

Le National a rejeté de nombreuses autres propositions, présentées en grande partie par l’UDC, qui s’est souvent retrouvée isolée. Les peines pécuniaires pour certains délits ne seront pas supprimées. Pour plusieurs orateurs, ce système a fait ses preuves. M. Hurni a en outre rappelé que les courtes peines privatives de liberté ont été réintroduites en 2018.

Pas question non plus d’ajouter de nouveaux critères justifiant une expulsion ou d’allonger les délais de la prescription ou d’une libération conditionnelle. Le National refuse aussi de rendre imprescriptibles les infractions passibles d’une peine privative de liberté à vie. Les députés avaient pourtant approuvé mardi par 90 voix contre 89 une initiative st-galloise en ce sens.

Projet distinct pour le viol

Il n’y aura pas non plus d’imprescriptibilité pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans (contre 12 ans actuellement). Cette proposition doit être traitée dans le cadre du troisième volet de la réforme, a souligné Sibel Arslan (Verts/BL) au nom de la commission.

Le Conseil des Etats a décidé de retirer les infractions sexuelles de ce paquet. Les éléments constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle seront traités à part.

Au vote d’ensemble, le projet adaptant les peines a été accepté par 134 voix contre 48. Le deuxième projet, qui apporte surtout des modifications formelles, est passé avec 133 voix contre 48.

ATS

