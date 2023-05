Avec ces deux flacons de peinture, l’un rouge, l’autre bleu, l’affiche ne passe pas inaperçue sur les espaces publicitaires de nos villes vaudoises. Elle invite à aller voir une exposition exclusivement consacrée aux peintres, montée par le Centre d’art contemporain d’Yverdon (CACY). Bizarre! Peut-être même… anachronique. On se demande si l’espace viscéralement voué à l’exploration artistique depuis son ouverture, il y a dix ans, n’aurait pas avalé de travers?

Même s’il n’est pas le seul sur le créneau – il y a eu Bienne, il y a Montpellier en ce moment –, pourquoi faudrait-il se précipiter pour voir de la peinture, ce premier des arts visuels né avec les humains des cavernes? Tout n’a-t-il pas déjà été dit par cet art figé dans une histoire millénaire, des beautés renaissantes aux offensives expressives de l’Américain Cy Twombly?

La réponse vient, engagée dans la matière par une quarantaine d’artistes romands qui assument ce choix, souvent exclusif, de peindre… aujourd’hui. Tous incités par le directeur du CACY, Rolando Bassetti, à s’inviter parmi, selon des règles du jeu aussi ludiques, audacieuses que vertigineuses, pour une institution publique. Elles ont permis d’éviter l’effet consensuel du panorama et, même parfaitement subjectives, elles saluent un foisonnement très actuel en croisant plusieurs générations de pratiquants.

«Oui, il faut foncer à Yverdon, saluer cette démarche d’un directeur qui s’est effacé derrière les artistes.»

Alors oui, il faut foncer à Yverdon, saluer cette démarche d’un directeur qui s’est effacé derrière les artistes. Et constater l’inscription d’un art dans une économie de la durabilité, concept, on ne peut plus contemporain! Comme, d’ailleurs, l’amour du public pour la peinture, si l’on en croit les succès phénoménaux du moment.

Au Rijksmuseum d’Amsterdam, où Vermeer et sa palette d’une vingtaine de pigments seulement jouent à guichets fermés. Ou à Paris, avec les bombes pop et furibardes de la paire Basquiat-Warhol qui créent l’événement à la Fondation Vuitton. Alors oui, courons à Yverdon. Une chance de vivre, ici, ce voyage dans la matière peinte. Comme des rencontres inédites et cet envoûtement de l’original.



