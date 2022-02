L’invité - Les pellets forestiers au secours de la Ville de Lausanne?

Le débat qui s’est déroulé en décembre au Conseil communal de Lausanne concernant l’affectation des bénéfices liés à la vente du gaz représente bien plus qu’une simple altercation politique. C’est la preuve que nous sommes désormais au cœur de la transition énergétique visant à réduire notre empreinte écologique. Une élue, revenant sur le sujet («24 heures» du 10 janvier 2022), en appelle à «agir vite, de façon créative et flexible».

Les solutions neutres en CO 2 pour remplacer le mazout et le gaz fossile sont connues. Promues par la Confédération et les Cantons, elles sont consultables sur le site chauffezrenouvelable.ch. Deuxième source d’énergie renouvelable en Suisse après la force hydraulique, le bois-énergie y figure en bonne place. Il couvre aujourd’hui plus de 10% des besoins en chaleur et son potentiel reste important: en tenant compte des économies d’énergie, il pourrait représenter à l’avenir environ 30%.

«Les usines de valorisation thermique des déchets généreront toujours un surplus de chaleur.»

Rappelons que l’exploitation du bois est strictement encadrée par la loi, qui empêche de prélever plus de bois que la croissance naturelle des forêts ne le permet. Leur gestion durable et l’interdiction des coupes rases préservent ainsi la biodiversité. Au niveau de la protection de l’air, le renforcement de la législation et l’optimisation de la combustion ainsi que le filtrage des fumées ont permis de réduire drastiquement les émissions en poussières fines.

Comparés aux bûches ou au bois déchiqueté, du fait de leur densité élevée et de leur très faible teneur en eau, les granulés de bois ou pellets occupent un espace de stockage minimum (comparable à celui du mazout). Ils sont un peu au bois ce que l’essence ou le diesel sont au pétrole: un produit raffiné et standardisé.

Actuellement, les pellets sont produits à 95% à partir de résidus de scieries. Mais une nouvelle filière se développe: produire des pellets directement à partir du bois provenant des forêts et de l’entretien du paysage; les «pellets forestiers». La clé pour réussir ce genre de projet est connue: il faut avoir accès à une source de chaleur écologique et bon marché pour sécher le bois déchiqueté avant son broyage.

Optimiser les coûts

Sachant que les usines de valorisation thermique des déchets généreront toujours un surplus de chaleur en été, celle de Tridel permettrait d’optimiser les coûts de production; c’est ce qui se réalise déjà depuis dix ans en Valais à Uvrier (16’000 tonnes de pellets en 2021). Mandatée par la Direction générale de l’environnement du Canton, une étude réalisée par l’Université de Lausanne est en cours.

Si la réussite d’un projet industriel dépend toujours d’un ensemble de facteurs, l’idée de produire des pellets forestiers avec la chaleur de Tridel mérite l’attention des autorités lausannoises.

Richard Golay Afficher plus Ingénieur EPFL, responsable de l’antenne romande d’Energie-bois Suisse et conseiller communal les Vert∙e∙s, Epalinges

