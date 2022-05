Chauffage durable – Les pellets vaudois d’Enerbois vont monter en puissance Créée en lien étroit avec la scierie Zahnd, la plus grande installation de biomasse romande veut accroître sa production de granulés. Alain Detraz

La scierie Zahnd et Enerbois produisent sur le même site des planches, de l’électricité, du chauffage à distance et des pellets de bois principalement vaudois. PATRICK MARTIN

Le marché du pellet de bois est en pleine effervescence. La pénurie constatée cet hiver pour les sacs de granulés l’a particulièrement bien illustré. Au recours de plus en plus fréquent à cette énergie durable pour le chauffage et aux effets de la pandémie s’est ajoutée la guerre en Ukraine. La hausse des tarifs de l’énergie n’a pas épargné les pellets, dont les prix restent toutefois bien en deçà de ceux du gaz et du mazout. Dès lors, la filière s’active à augmenter la production. Visite dans la plus grande centrale de biomasse romande qui est aussi le plus gros producteur vaudois de granulés à base de sciure.