Mobilité urbaine – Les pendulaires ne prennent pas la voiture par plaisir La complexité du quotidien l’emporte sur les considérations écologiques dans l’usage de l’automobile en ville, selon une étude de l’EPFL. Alain Detraz

Selon les entretiens réalisés par l’EPFL, les pendulaires subissent largement le poids d’un mode de transport dont ils peinent pourtant à se débarrasser. KEYSTONE

Et si l’usage des transports publics générait du plaisir? Pour deux chercheuses de l’EPFL, c’est probablement une nécessité si les politiques publiques veulent réussir à freiner l’usage de l’automobile en ville. Selon l’étude qu’elles viennent de publier, les politiques publiques devraient intégrer le fait que les automobilistes ne roulent pas que pour le plaisir, mais souvent parce qu’ils estiment ne pas avoir d’autre choix. Bien que la «bagnole» soit de plus en plus considérée comme «un fardeau» par les automobilistes eux-mêmes, son abandon reste un luxe pour beaucoup.