La rédaction - Les pendulaires peuvent dire deux fois merci au Covid

Au milieu des années 1990, ce n’était qu’une vague tendance venue des États-Unis. De grandes firmes comme IBM et Hewlett-Packard suggéraient à leurs employés suisses de travailler à la maison, histoire de réduire leurs surfaces de bureaux. Il fallait à l’époque non seulement un ordinateur, mais aussi une carte modem, voire l’un des tout premiers téléphones portables. Tout bénéfice pour l’employeur et son personnel: «Je peux m’occuper de mon enfant, sans pour autant abandonner mes responsabilités professionnelles», confiait l’une de ces pionnières à la «Tribune de Genève» en 1997.

Un quart de siècle et une pandémie plus tard, la pratique a fini par s’imposer dans de nombreux secteurs. Le semi-confinement décrété pour lutter contre la propagation du Covid-19 a forcé les entreprises à s’y mettre et séduit une bonne partie de leurs collaborateurs. À tel point que celles et ceux qui y ont goûté n’ont guère envie de retrouver leurs conditions de travail d’avant.

On assiste ainsi à des bouleversements spectaculaires, impensables il y a peu. Credit Suisse offrira dès l’an prochain à ses 12’000 collaborateurs actifs dans le pays de télétravailler à 100%. La banque s’attend à ce qu‘ils travaillent en moyenne à 40% à domicile et à 60% depuis leur place de travail habituelle. Merci au virus pour ce gain de flexibilité!

«À l’heure où certains s’entêtent à réclamer la gratuité des transports en commun pour sauver la planète, la recherche de solutions innovantes et attractives semble être une approche bien plus réaliste de la mobilité.»

Une deuxième conséquence heureuse de la crise sanitaire, c’est le développement inespéré de nouvelles offres en matière de mobilité. Sur le réseau vaudois de transports publics Mobilis, il est désormais possible d’opter pour un abonnement valable 104 ou 156 jours par an. Soit deux ou trois jours par semaine en moyenne, selon un planning que l’usager gère lui-même en fonction de ses besoins.

Sur le plan national, 1200 clients sélectionnés auront la chance dès la fin de l’année de pouvoir tester une autre formule prometteuse: un «avoir transports publics» à prix préférentiel, qui leur permettra de voyager à leur guise pendant un an. Exemple: un montant de 3000 francs à faire valoir sur des billets individuels et des cartes journalières – avec 1000 francs de rabais au départ.

Aide à la décision

Voilà de quoi intéresser de nombreux pendulaires aujourd’hui indécis. Beaucoup rechignent en effet à renouveler leur abonnement général ou leur abonnement de parcours annuel, puisqu’ils savent qu’ils se déplaceront moins souvent jusqu’à leur lieu de travail. Là encore, ils peuvent remercier le coronavirus, qui a joué le rôle d’aiguillon.

Les entreprises de transports publics, confrontées à une baisse de fréquentation inquiétante depuis le début de la crise, n’ont d’autre choix que de s’adapter aux nouvelles réalités de leur clientèle. Il était temps. À l’heure où certains s’entêtent à réclamer la gratuité des transports en commun pour sauver la planète, la recherche de solutions innovantes et attractives semble être une approche bien plus réaliste de la mobilité.

Patrick Monay Afficher plus Chef de la rubrique Suisse Yvain Genevay

Patrick Monay est chef de la rubrique Suisse depuis 2012. Il y a couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. @PatrickMonay

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.