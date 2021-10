Crises post-Brexit – Les pénuries de bacon et d’essence fragilisent Boris Johnson Le premier ministre britannique parvient à sauver la face. Mais le timing se révèle catastrophique, en plein congrès annuel du parti conservateur. Tristan de Bourbon, envoyé spécial à Manchester

Au congrès annuel du parti conservateur, Boris Johnson tente de rassurer son camp, alors que le pays est confronté à plusieurs crises, de la hausse des prix du gaz à la rupture des chaînes d’approvisionnement faute de main-d’œuvre suffisante. AFP

Une trentaine de fermiers haranguent les arrivants au congrès du parti conservateur, qui a débuté dimanche à Manchester. Sur leur tee-shirt blanc, un slogan: «Sauvez notre bacon!» Un humour très britannique, tout en non-dits, au regard de leur situation particulièrement sombre. «Nous élevons des porcs, mais en raison du manque de bouchers pour les découper, nous risquons de perdre beaucoup», nous assure Kate Moore, une fermière du nord du pays. «Dans l’ensemble du pays, 150’000 porcs ne pourront pas être pris en charge, et nous allons donc devoir les tuer et les incinérer. Une catastrophe en matière d’alimentation et pour nos finances.»