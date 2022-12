Tourisme transfrontalier – Les pépites de l’arc jurassien en un recueil Un inventaire des plus belles destinations de la région transfrontalière invite à découvrir une vingtaine de sites vaudois et bien au-delà. Fabien Lapierre

L’ouvrage collectif «101 merveilles de l’arc jurassien franco-suisse» invite par exemple à redécouvrir la face nord du Chasseron (1607 m). FRANZ-XAVIER LEUGGER

L’immense richesse naturelle et patrimoniale du massif binational se retrouve concentrée en un caléidoscope de découvertes touristiques. Les «101 merveilles de l’arc jurassien franco-suisse», c’est une invitation lancée aux populations voisines à mieux connaître les territoires part et d’autre de la frontière rocheuse de 230 kilomètres que forme le Jura.

«Malgré des traits de caractère communs, les relations transfrontalières sont loin d’être évidentes, les identités nationales et cantonales restent très fortes», observe Emmanuel Vandelle, des Éditions Château & Attinger, basées à Orbe et Colombier (NE).

La zone couverte s’étend de la Dôle à Boncourt côté drapeau rouge à croix blanche et de Nantua jusqu’à Belfort sous pavillon bleu-blanc-rouge. La journaliste et guide-interprète du patrimoine Monique Chevalley, née à La Béroche sur les bords du lac de Neuchâtel et «fille du Jura» comme elle se décrit, a déniché 51 lieux helvétiques sans tomber dans les clichés.

«Le château de L’Isle, on croirait un petit Versailles! Quant au Mont-Tendre en raquettes l’hiver, c’est comme la Sibérie!» Monique Chevalley, auteure de la partie helvétique des «101 merveilles de l’arc jurassien franco-suisse»

«Je me suis efforcée de trouver des pépites. Dans le canton de Vaud, au-delà de l’incontournable Romainmôtier, on découvre des sites moins connus mais très riches en patrimoine historique et naturel comme Croy, La Sarraz ou Baulmes. Il y a la face nord du Chasseron, qui fait l’objet de découvertes archéologiques récemment mises en valeur. Le château dans le village agricole de L’Isle, on croirait un petit Versailles! Quant au Mont-Tendre en raquettes l’hiver, c’est comme la Sibérie!»



1 / 9 Majestueux, l’un des plus vieux chênes d’Europe trône sur la colline de Châtillon, dans le Jura. FRANZ-XAVIER LEUGGER

Tirée à 2000 exemplaires, cette publication n’est que la troisième à s’intéresser à l’arc jurassien transfrontalier, dont un Guide du routard publié en 2014 et financé par la Conférence Transjurassienne. Devenue Arcjurassien.org, l’entité soutient cette édition pour un montant confidentiel. Selon Emmanuel Vandelle, «cet ouvrage est mix, entre le livre illustré et le guide pratique. C’est l’originalité de la collection.» Il ouvre une fenêtre sur un dépaysement souvent à moins de deux heures de chez soi.

Publié à 2000 exemplaires, les «101 merveilles de l’arc jurassien franco-suisse» n’est que le troisième livre à s’intéresser à ce territoire. ÉDITIONS CHÂTEAU & ATTINGER

