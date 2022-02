Départ de l’enfant à l’étranger - Les pères obtiennent gain de cause

Les pères obtiennent gain de cause

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la Suisse dans deux cas de violation du droit à un procès équitable. Deux pères n’avaient pas pu s’opposer par la voie judiciaire au transfert du domicile de leur enfant, dont la garde était assurée par les mères.

Dans les deux cas, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes avaient autorisé le déménagement des mères et de leurs enfants respectivement en Allemagne et à Monaco. Les pères ont demandé l’effet suspensif des décisions, ce qui n’a pas été accordé.