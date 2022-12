Impact des discriminations – Les personnes LGBT défavorisées en Suisse en matière de santé Un rapport pris en compte par le Conseil fédéral met en avant leur surreprésentation dans les domaines de la santé psychique et sexuelle ainsi que de la consommation de substances.

Le rapport souligne que ce n’est pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre qui est directement responsable d’une moins bonne santé psychique. Ce sont plutôt les expériences de discriminations, plus fréquemment subies par cette catégorie de personnes, qui ont un impact (photo d’illustration). AFP

Les personnes LGBT font face à des inégalités en Suisse en matière de santé, surtout dans les domaines de la santé psychique et sexuelle ainsi que de la consommation de substances. Le Conseil fédéral a pris connaissance vendredi d’un rapport faisant suite à un postulat de la députée Samira Marti (PS/BL).

Les personnes LGBT souffrent davantage de symptômes dépressifs et ont plus souvent des pensées suicidaires. Elles ont aussi plus fréquemment essayé de mettre fin à leurs jours, conclut le rapport établi par la Haute école spécialisée de Lucerne.

Le gouvernement entend désormais examiner par quels moyens mieux atteindre ce groupe-cible. Il charge donc l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de rechercher les mesures nécessaires dans le cadre du plan d’action national pour la prévention du suicide.

Suicidaire? Faites-vous aider! Afficher plus «Chercher de l’aide n’est pas un aveu de faiblesse ! C’est une démarche courageuse et positive», affirme l’association Stopsuicide, dont la mission est de parler, faire parler, informer, sensibiliser et augmenter les possibilités de prévention. N’hésitez pas à téléphoner, notamment aux structures suivantes : «La Main Tendue» (composer le 143), la «Ligne d’aide pour jeunes» (composer le 147), «Malatavie Ligne Ados» (HUG - Children Action), 022 372 42 42.

Le rapport souligne que ce n’est pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre qui est directement responsable d’une moins bonne santé psychique. Ce sont plutôt les expériences de discriminations, plus fréquemment subies par cette catégorie de personnes, qui ont un impact.

Le document rapporte aussi des discriminations et des violences au sein du système de santé. La peur de celles-ci ainsi que le manque de confiance envers le personnel de santé peut pousser les personnes concernées à renoncer à se faire soigner. Le gouvernement estime donc que la lutte contre les discriminations et la violence en tant que question de santé doit être mieux abordée.

Plus d’addictions

Selon le rapport, les personnes LGBT consomment par ailleurs davantage d’alcool et de tabac, ainsi que de cannabis ou d’autres substances psychoactives. L’OFSP est donc également chargé d’étudier des mesures pour mieux atteindre ce groupe de population dans la stratégie Addictions.

En matière de santé sexuelle, les hommes homosexuels ou bisexuels sont davantage exposés aux maladies sexuellement transmissibles. Des mesures sont en œuvre depuis longtemps grâce au programme national dans ce domaine, note le Conseil fédéral. Les résultats d’une étude à ce sujet sont attendus l’année prochaine.

De manière générale, le gouvernement dit s’engager à mieux inclure les personnes LGBT dans la société, en agissant dans plusieurs domaines politiques. Il suggère par exemple d’améliorer les données en incluant des questions liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les sondages nationaux qui portent sur des thèmes sanitaires et sociaux.

ATS

