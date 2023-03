Soldats tués en Ukraine – Les pertes russes sont d’une ampleur historique Plus de 60’000 soldats russes seraient déjà morts en Ukraine. C’est plus que dans tous les conflits russes réunis depuis la Seconde Guerre mondiale. Yannick Wiget

Le président russe Vladimir Poutine déplore de très lourdes pertes. Ici, il défile avec des soldats lors de la Journée du défenseur de la patrie, le 23 février 2023, à Moscou. KEYSTONE

La guerre en Ukraine dure déjà depuis plus d’un an et, pour l’instant, les Russes n’ont encore atteint aucun de leurs objectifs militaires. Et ce malgré d’énormes pertes au niveau du matériel et des troupes. Il est difficile de chiffrer le montant exact de ces pertes car Moscou ne communique pas de manière transparente. Il existe néanmoins différentes estimations à ce sujet.