Environnement – Les pesticides se répandent dans l’air sur des kilomètres Selon une étude mandatée par Greenpeace Suisse, les substances chimiques, même correctement appliquées dans l’agriculture, se dispersent fortement dans l’air.

L’application de pesticides sur les vignes via des drones est notamment pointée du doigt par Greenpeace. KEYSTONE

Les pesticides utilisés dans l’agriculture ou la viticulture se répandent fortement dans l’air, parfois sur des kilomètres, alerte Greenpeace Suisse. Même lorsqu’ils sont correctement appliqués, ils dérivent et sont transportés sur de longues distances, souligne l’ONG dans un communiqué mercredi. Même les substances peu volatiles, comme l’herbicide glyphosate, se répandent avec le vent et contaminent les écosystèmes, menaçant ainsi au final la santé des agriculteurs et de la population, explique-t-elle.

L’ONG environnementale se base sur une étude qu’elle a mandatée auprès des chercheurs de l’Umweltinstitut de Munich. Ceux-ci se sont penchés sur la dérive des substances dans l’air dans quatre fermes biologiques suisses: une exploitation viticole en Valais, une exploitation de grandes cultures dans le nord-ouest de la Suisse et une autre sur le Plateau, ainsi qu’une exploitation fruitière en Suisse orientale.

Vignes bio valaisannes très exposées

Résultat: «des contaminations ont été constatées sur tous les sites. Au total, 25 pesticides différents ont été détectés, dont certains sont considérés comme très toxiques pour l’homme et très problématiques pour l’environnement», écrit Greenpeace. Selon les chercheurs, l’exposition la plus élevée a été mesurée dans les vignes bio en Valais. Un canton où les vignerons «traditionnels» appliquent les pesticides en partie avec des hélicoptères ou des drones.

«Nos recherches montrent qu’en Suisse - comme dans d’autres pays - il y a un problème de diffusion aérienne de pesticides. Les substances chimiques de synthèse ne restent pas sur le lieu où elles sont utilisées, mais sont parfois transportées sur plusieurs kilomètres», déplore Alexandra Gavilano, chargée de campagne alimentation et agriculture pour Greenpeace Suisse.

Dès lors l’ONG réclame des mesures de la part de la Confédération et du Parlement dans le cadre de la politique agricole 2022 (PA22+). Elle demande que l’application de pesticides par hélicoptère soit interdite et l’utilisation de drones soit plus strictement réglementée. Elle souhaite également des études indépendantes pour déterminer si certaines maladies liées aux pesticides se produisent plus fréquemment que la moyenne dans les régions où l’utilisation de pesticides est élevée.

Pour rappel, une initiative sur les pesticides de synthèse est en cours. Les Suisses devraient se prononcer en 2021. Le texte demande d’interdire l’utilisation de ces produits dans la production agricole ainsi que pour l’entretien des sols et des paysages. Il réclame également l’interdiction d’importer à des fins commerciales des denrées alimentaires qui contiennent des pesticides de synthèse ou qui ont été fabriquées à l’aide de ces produits. Le Conseil des Etats ainsi que le National se sont opposés à cette initiative.









cht/comm