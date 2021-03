Commerce de détail – Les petites enseignes à la peine face aux grands acteurs Selon un pointage réalisé par Statistique Vaud, les commerces vivent une situation contrastée, mais «satisfaisante» dans l’ensemble. Alain Detraz

Plus pessimistes que la moyenne suisse, les commerçants vaudois ont une appréciation différente de la conjoncture, en fonction de leur taille. Patrick Martin – A

Alors qu’ils viennent tout juste de rouvrir leurs portes, les commerces vaudois sont passés par tous les états d’âme au cours de ces derniers mois. C’est ce qu’on apprend d’un pointage trimestriel réalisé par Statistique Vaud pour le compte de la Commission Conjoncture vaudoise. Si les ouvertures des fêtes de fin d’année ont redonné le moral aux commerçants, la fermeture qui a suivi en janvier a bousculé les enseignes. À des degrés divers toutefois puisque, selon la taille de ces entreprises, la marche des affaires est perçue différemment.

Interrogés au cours du mois de janvier, les commerces vaudois ont été aussi nombreux à juger que leurs ventes étaient plutôt bonnes que ceux qui annonçaient une détérioration de leurs affaires. «De manière générale, on peut tout de même dire que le commerce de détail est plutôt gagnant en 2020, puisqu’il a grignoté des parts de marché d’autres branches, comme les loisirs, le tourisme ou la restauration», estime Claudio Bologna, chef de projet à Statistique Vaud.

Pessimistes vaudois

L’étude n’est pas basée sur le chiffre d’affaires du commerce de détail, mais sur le ressenti des patrons de magasin. À la question de sa satisfaction, le commerçant vaudois se révèle plus pessimiste en moyenne que ses confrères à l’échelle de la Suisse, sans que l’étude permette d’expliquer cette différence.

En revanche, la différence est très nette entre les petites et les grandes enseignes. Pour un tiers des premières, la magie de Noël ne s’est pas matérialisée dans les caisses enregistreuses. C’est tout le contraire pour les grandes enseignes (plus de 45 employés) et les grands magasins généralistes, qui indiquent en grande majorité avoir fait de «bonnes» affaires ou, du moins, «satisfaisantes». «On peut imaginer qu’ils ont bénéficié des ventes en lignes, au contraire des petites enseignes, peu visibles», estime Claudio Bologna.

Le résultat de ces derniers mois a aussi un impact sur la confiance en l’avenir à courte durée. La moitié des commerçants interrogés ont un avis neutre, voire positif pour 10% d’entre eux, sur les six premiers mois de 2021. Ce qui laisse 40% des enseignes dans la crainte d’une détérioration de leur situation. La crainte de subir à nouveau des fermetures et la progression des achats en ligne pourrait expliquer ce pessimisme.