Équipe vaudoise au World Tour – Les petites reines deviennent grandes Le circuit féminin cycliste connaît une croissance exponentielle depuis quelques mois. La Suisse accompagne le mouvement. Robin Carrel

Les cyclistes de l’équipe vaudoise étaient cette semaine en camp d’entraînement à Calpe, en Espagne. PETRONI GINEVRA

«Un jour, je suis persuadé qu’on verra plus de cyclisme au niveau des femmes et même plus de sport professionnel féminin à la télévision que celui des hommes.» Ruben Contreras s’emballe peut-être un peu et il prêche pour sa paroisse, c’est sûr.

Actuellement, tout le monde veut voir des femmes sur un vélo: organisateurs, fans, télévision et surtout, et c’est la clé de tout, les sponsors.