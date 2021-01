Fermeture des commerces – Les petits commerçants ont la corde au cou À Nyon comme ailleurs, la fermeture des commerces non essentiels sonne le glas pour certains détaillants. En particulier les magasins de prêt-à-porter et chaussures, qui se retrouvent avec plusieurs collections sur les bras. Marine Dupasquier

En tant que petits patrons d’une SA, Marisa et Dario Benedetto ont été particulièrement affectés par la crise car ils ne bénéficient pas du chômage. Patrick Martin

Depuis mercredi après-midi, la tension monte chez les petits commerçants. Pour certains, cette nouvelle fermeture pourrait bien être la dernière. Le secteur de la mode semble particulièrement touché, et dans les boutiques de prêt-à-porter ou de chaussures, on se désole de devoir brader des articles – aujourd’hui tendances et de saison – qui ne le seront plus forcément à la réouverture, prévue pour la fin février.

«Je suis dégoûtée par mon pays, j’ai travaillé toute ma vie pour les autres et regardez où j’en suis». Marisa Benedetto, fondatrice et directrice de la boutique de chaussures Athena depuis vingt-cinq ans, peine à dissimuler son émotion. Parvenus tant bien que mal au terme d’une année éprouvante, elle et son mari sont sous le choc. Ils se retrouvent désormais avec trois collections sur les bras. Des modèles coûteux, achetés en avance, qu’ils ne pourront probablement jamais écouler. «On ne comprend pas pourquoi on doit fermer, souffle l’ancienne présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC), le regard brouillé par les larmes. On n’en peut plus d’être les derniers écoutés, en tant que petits patrons on ne reçoit aucune aide. Quand vous avez été empêché dans votre liberté de travailler, ça s’appelle de la dictature si on ne vous soutient pas.»