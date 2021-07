Festival de Cannes – Les petits films de la compétition tiennent la route Le Danois Joachim Trier et le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun ne déméritent pas au milieu des poids lourds du concours cannois. Pascal Gavillet

Renate Reinsve dans «Julie (en 12 chapitres)» de Joachim Trier. DR

À Cannes, il y a un superpouvoir qu’on aimerait tous avoir, c’est le don d’ubiquité. Pendant que Jodie Foster reçoit sa Palme d’honneur au Palais – c’était mardi soir, mais elle a fait une causerie mercredi après-midi –, le grand documentariste Frederick Wiseman se voit honoré du Carrosse d’or à l’ouverture de la Quinzaine des réalisateurs, récompense décernée par la SRF, société des réalisateurs de films en France. Il y a des standing ovations dans (presque) tous les coins de la Croisette, et tout cela est parfaitement normal.

Mais dans le calme climatisé du Palais, à peu près aussi inaccessible en temps de Covid que la Maison-Blanche, on continue à découvrir la compétition 2021 telle que retenue par Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Et on est plutôt content.