Conseil communal de Lausanne – Les petits magasins n’ouvriront pas ces prochains dimanches L’idée défendue par la PLR Florence Bettschart-Narbel d’offrir un peu souplesse aux commerces a été sèchement rejetée par la gauche majoritaire. Lise Bourgeois

La fermeture des magasins lors de la première vague a pénalisé les commerçants dont certains demandent une ouverture possible quelques dimanches avant Noël. Olivier Vogelsang/A

Le Conseil communal de Lausanne s’est offert mardi soir un énième débat sur les horaires des magasins. Sensible au sort des petits commerçants mis à mal par la crise sanitaire, la PLR Florence Bettschart-Narbel proposait de permettre l’ouverture des commerces un ou deux dimanches avant les Fêtes. Après des échanges très juridiques et bien tranchés entre gauche et droite, les élus ont refusé à 40 contre 30, avec 2 abstentions.

Une exception?

Dans son texte, Florence Bettschart-Narbel faisait observer que le règlement lausannois sur les heures d’ouverture des magasins permet des exceptions lorsqu’un motif d’intérêt public le justifie. Elle s’en remet aussi aux encouragements de la Municipalité à délaisser les achats online pour se rendre dans échoppes. La conseillère communale a en outre été informée que des commerçants avaient adressé une demande formelle à l’Exécutif pour ouvrir durant les dimanches qui précèdent Noël et s’étaient vus opposer un refus.