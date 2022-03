CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Les Peutch – Vivants! Gagnez vos billets pour la représentation du mercredi 23 mars 2022 à 19h, au Théâtre Boulimie.

Les Peutch – Vivants! Guillaume Perret

«Enterré ou incinéré? Cancer ou Balance? New-York ou Pékin? Slow-sex ou No-sex?» Mille et une questions que les Peutch ressassent avec humour sans jamais être sur la même longueur d’onde. Participez en direct à «Vivants», une émission radiophonique animée par Maurice, assisté… ou pas, par Ambroise et Fernand, sur les ondes de votre radio préférée. «Vivants», l’émission qui accompagne, à travers les ondes, le crépuscule de nos vies entre rêve et réalité… et au-delà.

Un nouvel Opus écrit à six mains avec la complicité et la mise en scène de Jean-Luc Barbezat.

