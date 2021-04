Campagne vaccinale vaudoise – Les pharmaciens réclament plus de doses La vaccination s’ouvre aux 50 ans et plus. Médecins et patrons d’officine jugent qu’ils ne sont pas assez intégrés dans la montée en puissance du dispositif. Marie Nicollier , Romaric Haddou

Image d’illustration. KEYSTONE

La campagne de vaccination vaudoise accélère. «De grandes livraisons vont être faites par Pfizer et Moderna, et la clé de répartition des doses entre cantons change. On peut donc monter en puissance de façon assez forte», souligne la conseillère d’État Rebecca Ruiz, prévenant qu’on «ne peut pas exclure des retards de livraisons». Le plan d’attaque esquissé le 8 avril dans nos colonnes a été détaillé ce mercredi. Les trois points à retenir.

Au tour des quinquagénaires

Mardi, le Canton parlait d’une ouverture «imminente» aux plus de 50 ans. Nous y voilà, les personnes nées en 1971 et avant peuvent s’inscrire dès ce 14 avril (www.coronavax.ch ou 058 715 11 00). Un autre groupe devient éligible: «Les personnes hébergées dans des institutions communautaires, les personnels de ces institutions et les proches aidants vivant sous le même toit que la personne vulnérable qu’ils assistent.»