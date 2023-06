Ah, le Pentagone a été frappé par une bombe? L’image inventée le 22 mai a fait fléchir la bourse durant quelques minutes. De nombreux lecteurs nous posent des questions sur ce thème.

Ce fut en particulier le cas à la suite de l’article «Derrière l’effrayante intelligence artificielle (IA) se cache du positif», publié à la mi-avril dans «24 heures». Parmi les interpellations, une question récurrente: pourquoi se crisper face à des images générées par l’IA, alors que les photomontages existent depuis des décennies? Les plus anciens citent les photographies entourant Staline où, déjà, les proches tombés en disgrâce disparaissaient et d’autres surgissaient.

«Nous sommes passés de l’époque des photos tronquées à l’ère des images inventées.»

Ensuite est venue l’ère des logiciels, le plus fameux étant Photoshop. Un trentenaire alerte qui permet de modifier les éléments. Mais alors qui va sourire face à la tête d’Alain Berset posée sur un t-shirt frappé du slogan anti-Covid et s’inquiéter quand le pape François apparaît, grâce à l’AI, vêtu d’une doudoune blanche?

Sébastien Féval, responsable Images à «24 heures», est limpide: «Dans l’intention, la production d’une image générée par un photomontage ou l’IA reste la même, mais ce dernier procédé facilite considérablement la possibilité de créer des images sans un savoir-faire pointu.» Autrement dit, nous sommes passés de l’époque des photos tronquées à l’ère des photos aisément inventées.

Votre serviteur avait été sollicité à l’occasion de l’article «La fin de la preuve en images» publié par «Le Matin Dimanche», le 9 avril. J’exprimais la conviction que les titres de Tamedia ne publient que des photos d’agences estampillées, les images générées par l’IA étant au service d’articles sur la manipulation. Rien à changer à ces considérations.

La direction de Tamedia, qui planche sur les effets de l’AI depuis des mois, le confirme: il faut guider les lecteurs dans un environnement où le «faux» sera de plus en plus sournois, se parant des attributs du «vrai». Bienvenue chez les Bisounours? Pas aussi simple. Le devenir des médias estampillés passe nécessairement par davantage de crédibilité.

Transparence et vigilance

Terminons dans l’idée d’être le plus clair possible. Un dossier de «Femina» titré «En images: l’histoire de la mode racontée grâce à l’IA», publié le 14 mai, éclaire l’aspect pratique. Il s’agit surtout d’indiquer ce que l’on souhaite à l’assistant artificiel. Deux créateurs livrent leurs mots pour la photo imaginée en tête de ce sujet, la robe Mondrian d’Yves Saint Laurent: «Fourrure gonflée, top model, grand carré blanc, carré jaune vif (…) corps entier, debout dans la rue, lumière naturelle (…)» Et le résultat est époustouflant.

En conclusion? Les médias estampillés gardent un devoir, vital, de transparence et de vigilance. L’image du Pentagone n’a d’ailleurs ébranlé les marchés que durant quelques minutes. La confiance des lectrices et des lecteurs se conquiert durant des années et pourrait se perdre instantanément, comme un cliché.



