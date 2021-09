Coûts de la santé – Les physios sont pris d’assaut Les coûts ont augmenté de plus de 20% au premier semestre. Faut-il y voir un rattrapage, l’effet de la crise sur notre santé ou une tendance à long terme? Caroline Zuercher

Décrocher un rendez-vous chez son physiothérapeute est, en ce moment, très difficile. DEEPOL by plainpicture/Daniel Waschnig Photography

Pierre a un lumbago et s’est vu prescrire des séances de physiothérapie. Mais il a eu toutes les peines du monde à obtenir un rendez-vous. «Deux praticiens m’ont répondu que, même pour une urgence, c’était impossible. L’un d’eux m’a aussi dit qu’il ne savait pas à qui je pouvais m’adresser.»

Finalement, la troisième tentative fut la bonne. Mais ces difficultés ne sont pas un hasard. Entre les premiers semestres 2020 et 2021, les coûts par assuré de la physiothérapie ambulatoire à charge de l’assurance de base ont augmenté de plus de 21%. Selon les statistiques de Sasis SA, ce secteur est celui qui, en pourcentage, a enregistré la plus forte hausse. La croissance est de 3,3%, tous domaines confondus.