En se focalisant sur la voiture, le débat actuel sur la mobilité à Lausanne fait fausse route. Les arguments des probagnoles (la droite) et anti (la gauche) laissent peu de place au déplacement à pied. Étonnant. Parce qu’un automobiliste est d’abord un piéton. Et puis, en ville, il y a beaucoup plus de résidents qui marchent que de berlines qui roulent.

Il faut donc remettre le débat sur ses pattes. Cela permettra de rappeler le parcours du combattant des piétons – j’en fais partie – dans un milieu urbain. Lorsque je sors de chez moi, pour me rendre au travail, je me heurte rapidement à deux passages cloutés. Situés juste avant un cédez-le-passage, les véhicules ont l’habitude de s’arrêter sur les bandes jaunes avant de s’engager, bloquant ainsi le chemin.

Mon arrêt de bus se trouve sur un trottoir de 1 m 50 de large, coincé entre le parking d’un supermarché et une route à haut trafic de transit. Le trajet en transport public dure entre dix et quinze minutes: tout dépend des embouteillages formés par les véhicules privés. Beaucoup de conducteurs sont seuls; certains téléphonent. Puis, après deux traversées supplémentaires, je retrouve mon bureau.

C’est toujours à pied que je me rends au centre-ville à la pause de midi, pour manger ou faire des achats. J’appuie alors sur le bouton du feu de signalisation pour traverser l’avenue, devant la rédaction. Le temps d’attente est de plus d’une minute. Je dois ensuite éviter les voitures qui respectent peu les usages dans une zone 20. Chaque rencontre avec un SUV me rappelle l’inadéquation en ville de ce mastodonte et le danger qu’il représente.

Mon calvaire est le lot de tous les citadins qui, comme moi, ont choisi la mobilité douce. Il souligne l’incompatibilité: la voiture est une menace pour celui qui marche. Pas l’inverse. Selon l’association Mobilité piétonne suisse, les piétons représentent une victime sur quatre d’un accident de la route en Suisse. Sans compter les dommages indirects dus aux pollutions de l’air et sonore.

Le débat sur la mobilité à Lausanne, ou ailleurs, doit donc se recentrer sur la marche à pied. C’est le point de départ de toute réflexion qui veut rendre la cité à ses habitants. Pour cela, il faut développer l’écotransport, restreindre la chaussée, élargir les trottoirs, réduire la vitesse, supprimer les places de parc, multiplier les parkings relais et réserver le déplacement motorisé aux urgences et aux utilitaires.

Ce scénario est réaliste. La ville de Zurich est un exemple en la matière. Lausanne fait des efforts, mais peut mieux faire. C’est une question de choix politique.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

