«La prévoyance vieillesse doit permettre le maintien, dans une mesure appropriée, du niveau de vie antérieur.» Voilà ce que déclare solennellement le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi en 1972, au moment d’élaborer le système des trois piliers, qui entrera en vigueur en 1984.

Près de quarante ans plus tard, le peuple suisse ne peut que constater qu’il s’est fait avoir. Quarante pour cent des retraités de ce pays ne touchent aucune rente du 2e pilier et en sont réduits à vivoter. Les caisses de pension sont utiles à une proportion des travailleurs toujours plus réduite, celle des plus riches, qui se préparent une retraite décente.

Les autres, qui occupent nombre d’emplois dits essentiels mais sous-payés, et souvent à temps partiel, devront se contenter de l’AVS une fois passés les 65 ans. Les femmes sont les premières concernées: une retraitée sur deux ne touche pas de rente LPP. Comptables, infirmières, épicières… Ces septuagénaires et octogénaires ont bossé toute leur vie et reçoivent aujourd’hui moins de 2000 francs par mois.

Voilà des mois, si ce n’est des années, que les parlementaires se grattent la tête en réfléchissant au moyen d’ouvrir les caisses de pension aux petits salaires – ce que la réforme de la LPP devrait bientôt entériner. Mais là n’est pas la solution: de minuscules cotisations, combinées à la baisse du taux de conversion, n’aideront pas nos aînés à survivre.

Ils sont déjà de plus en plus nombreux à dépendre des prestations complémentaires, financées par nos impôts, pour joindre les deux bouts. Les caisses de pension s’enrichissent, mais n’aident pas les travailleurs à assurer leur avenir. Là où elles échouent, c’est la solidarité nationale qui prend le relais. En voilà un, de pilier solide.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

