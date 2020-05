À l’eau – Les piscines rouvriront le 6 juin Le Conseil fédéral a avancé l’ouverture des piscines de deux jours. Les modalités restent peu claires et il faut encore trouver du personnel. Raphaël Ebinger

La piscine de Colovray devrait offrir plus d’espace pour se prélasser si la limite des 1000 usagers est maintenue. Archives/Georges Meyrat

Il y a un peu plus d’un mois, certains responsables de piscines imaginaient que leur équipement pourrait ne pas ouvrir en 2020. Aujourd’hui, le ciel se dégage en dessus des bassins. Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé leur ouverture le 6 juin, soit deux jours plus tôt que prévu initialement. «D’ici au 20 juin, près de la totalité des piscines auront ouvert dans les cantons romands», assure Christian Barascud, président de l’Association des piscines romandes et tessinoises (APRT). La seule exception est pour l’heure à Tramelan où les autorités ont décidé de ne pas exploiter leur équipement en 2020.