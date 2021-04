Bassins extérieurs – Les piscines vaudoises n’ouvriront pas avant le mois de mai Nyon a donné, ce week-end, le top départ en ouvrant son rectangle olympique. Petit tour, non exhaustif, dans le canton, pour connaître les prochaines dates. Romain Michaud

La piscine de Nyon ouvre un mois avant les autres piscines, grâce aux bâches qui gardent la chaleur. 24 heures/Odile Meylan

En ce début du mois d’avril, nager dans une eau à 24°C alors que la température extérieure peine à atteindre les 15°C semble une utopie. Pourtant, à l’aide de bâches qui gardent la chaleur, la piscine de Colovray, à Nyon, a pu ouvrir déjà ce week-end pour le plus grand plaisir des aficionados de natation.

Les autres piscines dans le reste du canton ne semblent pas prévoir d’ouvertures précoces cette année. Aucune autre structure extérieure ne sera disponible pour les nageurs avant le début du mois de mai. La piscine de la Venoge, à La Sarraz, ouvrira le 1er mai. Suivront les piscines de Pully-Plage, de la Fleur-de-Lys, à Prilly, et de Vevey-Corseaux Plage le samedi 8 mai. Puis ça sera le tour de la piscine du Parc, à Morges, le 13 mai, et de celles de Bellerive et de Montchoisi, à Lausanne, le 15.

Les piscines de quartier à Lausanne – Bellevaux, Boisy, Montétan et Vieux-Moulin – ouvriront le 22 mai prochain. À Aigle, les Chablaisiens devront attendre, eux, jusqu’au 6 juin. Aquasplash, à Renens, et les piscines de Payerne, Villeneuve et Yverdon-les-Bains n’ont pas encore communiqué de dates précises.

