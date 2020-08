Stationnement à Lausanne – Les places de parc, victimes collatérales du Covid-19 La Ville a profité de la procédure d’urgence définie par le Canton pour développer les pistes cyclables, créer des zones modérées et étendre les terrasses sur le bitume. Bilan: plus de 600 places supprimées. Laurent Antonoff

Lausanne a réalisé 7,5 kilomètres de nouvelles pistes cyclables, dont ici aux Plaines-de-Loup, au détriment de centaines de places de parc. VANESSA CARDOSO/24HEURES







«Nous n’allons pas interdire les voitures au centre-ville de Lausanne demain.» C’est Florence Germond qui l’assure. Elle est la municipale des Finances et de la Mobilité. Il n’empêche. La vie des automobilistes ne s’est pas améliorée avec la crise sanitaire dans la capitale vaudoise. Et à la veille de la rentrée, force est de constater que le paysage n’est plus vraiment le même pour les quatre roues: entre le début de la crise sanitaire et aujourd’hui, ce sont très exactement 608 places de parc qui manquent à l’appel. Elles ont été supprimées à la faveur de nouvelles pistes cyclables, terrasses et autres zones modérées en ville.