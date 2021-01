Alpes vaudoises face au Covid – Les places seront limitées sur les pistes de ski Prises à la gorge par l’afflux des skieurs samedi, les remontées mécaniques restreindront l’accès aux domaines skiables dès le 30 janvier. David Genillard DÉVELOPPEMENT SUIT

Malgré un personnel accru et la présence de la PCi, Villars a peiné à faire face, samedi. DR

Il faudra posséder un abonnement de saison, loger à l’hôtel ou dans son chalet ou acheter un forfait en ligne pour skier les jours de forte affluence. Les destinations des Alpes vaudoises ont annoncé jeudi qu’elles introduiront «dès samedi 30 janvier et ce jusqu’à nouvel avis, des mesures permettant d’éviter des débordements», tels que ceux vécus le week-end dernier. Parmi ces mesures figure en priorité la limitation de la vente des forfaits aux caisses du domaine, qui pourra «être interrompue sans annonce préalable».

Par cette initiative, il s’agit avant tout de freiner l’arrivée des pendulaires. Les photos ont fait le tour des réseaux sociaux le week-end dernier: la météo idéale de samedi a poussé ce public régional à se masser sur les pistes de ski. Assaillies, les stations ont tutoyé les records absolus, malgré les mesures Covid, et eu de la peine à faire face. «Ces nouvelles dispositions permettront non seulement de garantir le respect des plans de protection, mais aussi d’augmenter le plaisir de la glisse pour tous les skieurs et lugeurs, estime le président de l’Association des remontées mécaniques des Alpes vaudoises, Christian Dubois. Les clients au bénéfice d’un abonnement annuel ou saisonnier, les clients des hôtels et tous les résidents de nos stations bénéficieront par contre d’un accès illimité au domaine.»