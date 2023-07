Message de prévention – Les plaisanciers invités à faire barrage à l’envahissante moule quagga La Commission pour la protection du Léman demande aux usagers du lac de nettoyer leurs bateaux et leur matériel avant de les utiliser sur d’autres lacs. Claude Beda

La moule quagga donne des sueurs froides aux propriétaires de bateaux. Olivier Paschoud/LDD

«Les lacs épargnés doivent impérativement être protégés de l’invasion de moules quagga, explique la biologiste Nicole Gallina, secrétaire générale de la Commission internationale pour la protection du Léman (CIPEL). Une fois introduites, elles ne peuvent plus être éradiquées, comme c’est le cas dans les eaux lémaniques.» Dans un communiqué publié ce vendredi, l’organisme transfrontalier appelle les propriétaires de bateaux et autres usagers du Léman à nettoyer minutieusement leurs embarcations et équipements avant de les utiliser sur d’autres plans d’eau.

«Nous faisons face à un défi majeur. Les conséquences écologiques et économiques d’une invasion de ce mollusque sont énormes.» Nicole Galina, biologiste et secrétaire générale de la CIPEL

«Nous faisons face à un défi majeur, souligne Nicole Gallina. Les conséquences écologiques et économiques d’une invasion de ce mollusque sont énormes.» La prolifération de la moule quagga, l’une des espèces envahissantes les plus agressives d’eau douce, a des effets majeurs sur la biodiversité, affectant la pêche, la baignade, mais aussi – et à un moment crucial - la production d’eau potable et l’utilisation thermique du Léman. «Elles obstruent les conduites, rappelle la biologiste. Leurs larves minuscules pénètrent dans les installations, entraînant des coûts d’entretien de plusieurs millions de francs par an pour le Léman. Elles colonisent tous les substrats, embarcations, filets de pêche, matériel de plongée, mais aussi d’autres organismes aquatiques.»

1 / 3 Les moules quagga colonisent non seulement les bateaux, mais aussi des animaux aquatiques. N. Menétrey/CIPEL

Des densités allant jusqu’à 15’000 individus par m2 ont été observées dans les eaux lémaniques. Chaque moule peut filtrer jusqu’à 2 litres d’eau par jour, en particulier du phytoplancton, qui constitue la base de la chaîne alimentaire des lacs, perturbant le fonctionnement global du lac. Outre le Léman, la moule quagga est présente dans les lacs de Constance, de Neuchâtel, de Bienne, de Morat et de l’Hongrin, Plusieurs lacs sont encore exempts de cette espèce invasive.

Du vinaigre ou du sel

L’introduction de la moule quagga se fait principalement par les navigateurs, à travers les eaux de ballast, les eaux de cale ou les eaux de refroidissement des moteurs nautiques. Les moules adultes ont la capacité de s’accrocher aux coques et à d’autres matériaux nautiques. C’est pourquoi les propriétaires de bateaux sont les premiers concernés par ces mesures préventives.

Ceux qui prévoient de naviguer sur plusieurs plans d’eau sont donc appelés à nettoyer la coque de leur bateau, le moteur, les cordages, l’ancre, les pare-battages, les gilets de sauvetage, le matériel de plongée à haute pression, ou à laisser tremper ces équipements dans une solution de vinaigre (5%) ou de sel (1%) pendant 20 minutes. Sans oublier de vider les eaux de ballast, de sécher les bateaux et leur équipement et, si possible, d’attendre au moins cinq jours avant le transfert vers un autre plan d’eau.

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

