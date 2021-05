Histoire du vent – «Les plaisirs du vent sont célébrés depuis l’Antiquité» Caressants ou furieux, les vents peuplent notre imaginaire. Ils ont une histoire qu’Alain Corbin raconte magnifiquement dans «La rafale et le zéphyr». Michel Audetat

«Le coup de vent», de Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875). Au XIX e siècle, le vent est très présent dans la littérature et la peinture. Photo Josse/Leemage

Alain Corbin est un historien français né en 1936, spécialiste du XIXe siècle et de l’histoire des sensibilités. Il avait déjà écrit sur le silence, la pluie, l’arbre, l’herbe, l’ignorance… «Historien du sensible», Alain Corbin reste délicieusement inattendu en nous invitant, cette fois-ci, à nous promener le nez au vent. Son nouveau livre se présente comme une «histoire des manières d’éprouver et de rêver le vent». Après l’avoir lu, on ne considère plus la bise ou le foehn du même œil.

Le vent est vieux comme le monde, mais son explication scientifique est assez récente. Il est resté longtemps un inconnu? Je m’en suis aperçu en écrivant mon précédent livre, «Terra incognita», qui est une histoire de l’ignorance de la Terre. J’ai trouvé étonnant que l’ignorance du vent ait duré si longtemps et je me suis dit que j’allais approfondir cette question. Du point de vue scientifique, la seconde moitié du XIXe siècle est l’époque des grandes découvertes sur le vent. Auparavant, on ne savait trop d’où il venait, où il allait. Un Anglais de Calcutta, Henry Piddington, a introduit le terme de «cyclone» en 1848 pour désigner les tempêtes tournantes. Quinze ans plus tard, un autre Anglais, Francis Galton, a conçu la notion d’«anticyclone». Puis, au cours des années 1870, les «dépressions» se sont imposées comme des entités fondamentales de la dynamique atmosphérique. Les publications savantes se sont multipliées durant cette période. Cela a coïncidé avec un intérêt croissant du public pour la météorologie dynamique de l’espace aérien.